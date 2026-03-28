menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

Συνεργασίες

Χρήστος Πλέσσας
0

Όσοι απέµειναν στην Κουµουνδούρου από τότε που τους εγκατέλειψε ο Αλέξης Τσίπρας, ταλαιπωρούνται χωρίς να λένε τι θέλουν, πού πατάνε και πού πηγαίνουν. ∆εν λείπουν πραξικοπηµατικές και πολιτικές δολοπλοκίες και τα συντροφικά «µαχαιρώµατα». Όλοι εναντίον όλων και άλλοι τελείως άγνωστοι, βρίσκουν την ευκαιρία να µοστραριστούν ως αρχηγίσκοι κοµµάττων, δηλώνοντας ριζοσπάστες αριστεροί ιδεολογικής καθαρότητας.
Με την παρουσία του «πρωτοµάστορα» Τσίπρα, όλοι περιθωριοποιούνται και ο καθένας αναγκάζεται να συµβάλει στον µη κατακερµατισµό, περαιτέρω του κόµµατος. Αν είναι δυνατόν, να το επανακτήσουν!
Εµµονή στη διαδικασία εναλλακτικής λύσης στη σηµερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ, που ζει επικίνδυνες καταστάσεις µετά τη διαγραφή του βουλευτού Κωνσταντινόπουλου.
Με το κλείδωµα του κατώτερου µισθού στα 920€ και την αύξηση των επιδοµάτων, ενισχύεται κάπως η θέση της κυβέρνησης, θεωρούµενη αυτοδύναµη, χωρίς εταίρους στη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών. Οι δηµοσκοπήσεις, όµως, αλλιώς ερµηνεύουν τα πράγµατα, διότι την αύξηση εξανεµίζει η ακρίβεια και οι εκλογές δεν αποδίδουν την αυτοδυναµία και ο πρώτος ψάχνει σήµατα για αυτοδυναµία. Επειδή, πολλάκις, στις διαπραγµατεύσεις τίθενται µη αποδεκτοί όροι, η κατάσταση δυσκολεύει.
Με βάση όσα έχουν πει ως τώρα παράγοντες κοµµάτων της αντιπολίτευσης, θα ήθελαν να συµπράξουν µε τη Ν.∆. ως «φτωχοί συγγενείς». Οι δικαιολογίες εύκολες. Προβάλλονται βαρύγδουποι και προσχηµατικοί εθνικοί κίνδυνοι. Και βλέπουµε απίθανες συµπλεύσεις. Η πρώτη το 1989 µε τη συνεργασία νικητών και ηττηµένων του εµφυλίου. Ύστερα τη σύµπραξη Σαµαρά – Βενιζέλου (2012-2015) και τελευταίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ (2015-2019). Γιατί να µην υποστούµε ξανά συνεργασία Ν∆-ΠΑΣΟΚ;
Στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό επιθυµούν στο Μ. Μαξίµου. Θα εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια, να το πετύχουν, ώστε να µη γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ είναι ανένδοτοι. ∆εν υπάρχει κανένα στέλεχος, που να έχει τοποθετηθεί θετικά σε µια τέτοια κυβέρνηση. Κάποιοι ερωτοτροπούν µ’ αυτή την εξέλιξη, επειδή νοσταλγούν το προηγούµενο της περιόδου Σαµαρά – Βενιζέλου και διότι πάει πολύς καιρός που ήταν µακριά απ’ τα κυβερνητικά υπουργικά έδρανα.
Ένα είναι το ενδεχόµενο, να συµβεί κάτι τέτοιο, αν προκύψει κάποιο εθνικό απροσδόκητο πρόβληµα και απαιτηθεί µια πραγµατική, όχι προσχηµατική κρίση µείζονος σηµασίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum