Συνεργασίες

Όσοι απέµειναν στην Κουµουνδούρου από τότε που τους εγκατέλειψε ο Αλέξης Τσίπρας, ταλαιπωρούνται χωρίς να λένε τι θέλουν, πού πατάνε και πού πηγαίνουν. ∆εν λείπουν πραξικοπηµατικές και πολιτικές δολοπλοκίες και τα συντροφικά «µαχαιρώµατα». Όλοι εναντίον όλων και άλλοι τελείως άγνωστοι, βρίσκουν την ευκαιρία να µοστραριστούν ως αρχηγίσκοι κοµµάττων, δηλώνοντας ριζοσπάστες αριστεροί ιδεολογικής καθαρότητας.

Με την παρουσία του «πρωτοµάστορα» Τσίπρα, όλοι περιθωριοποιούνται και ο καθένας αναγκάζεται να συµβάλει στον µη κατακερµατισµό, περαιτέρω του κόµµατος. Αν είναι δυνατόν, να το επανακτήσουν!

Εµµονή στη διαδικασία εναλλακτικής λύσης στη σηµερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ, που ζει επικίνδυνες καταστάσεις µετά τη διαγραφή του βουλευτού Κωνσταντινόπουλου.

Με το κλείδωµα του κατώτερου µισθού στα 920€ και την αύξηση των επιδοµάτων, ενισχύεται κάπως η θέση της κυβέρνησης, θεωρούµενη αυτοδύναµη, χωρίς εταίρους στη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών. Οι δηµοσκοπήσεις, όµως, αλλιώς ερµηνεύουν τα πράγµατα, διότι την αύξηση εξανεµίζει η ακρίβεια και οι εκλογές δεν αποδίδουν την αυτοδυναµία και ο πρώτος ψάχνει σήµατα για αυτοδυναµία. Επειδή, πολλάκις, στις διαπραγµατεύσεις τίθενται µη αποδεκτοί όροι, η κατάσταση δυσκολεύει.

Με βάση όσα έχουν πει ως τώρα παράγοντες κοµµάτων της αντιπολίτευσης, θα ήθελαν να συµπράξουν µε τη Ν.∆. ως «φτωχοί συγγενείς». Οι δικαιολογίες εύκολες. Προβάλλονται βαρύγδουποι και προσχηµατικοί εθνικοί κίνδυνοι. Και βλέπουµε απίθανες συµπλεύσεις. Η πρώτη το 1989 µε τη συνεργασία νικητών και ηττηµένων του εµφυλίου. Ύστερα τη σύµπραξη Σαµαρά – Βενιζέλου (2012-2015) και τελευταίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ (2015-2019). Γιατί να µην υποστούµε ξανά συνεργασία Ν∆-ΠΑΣΟΚ;

Στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό επιθυµούν στο Μ. Μαξίµου. Θα εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια, να το πετύχουν, ώστε να µη γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ είναι ανένδοτοι. ∆εν υπάρχει κανένα στέλεχος, που να έχει τοποθετηθεί θετικά σε µια τέτοια κυβέρνηση. Κάποιοι ερωτοτροπούν µ’ αυτή την εξέλιξη, επειδή νοσταλγούν το προηγούµενο της περιόδου Σαµαρά – Βενιζέλου και διότι πάει πολύς καιρός που ήταν µακριά απ’ τα κυβερνητικά υπουργικά έδρανα.

Ένα είναι το ενδεχόµενο, να συµβεί κάτι τέτοιο, αν προκύψει κάποιο εθνικό απροσδόκητο πρόβληµα και απαιτηθεί µια πραγµατική, όχι προσχηµατική κρίση µείζονος σηµασίας.