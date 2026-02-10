Συνεργασία του ΜΑΙΧ με το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), ανακοίνωσε ότι «με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας, στηρίζει, στο πλαίσιο του ρόλου του και των δυνατοτήτων του, δράσεις και δομές που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΑΙΧ αναπτύσσει στενή συνεργασία με το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων, συμβάλλοντας στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών του σχολείου. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, το Ινστιτούτο επιδιώκει να προσφέρει πρακτική υποστήριξη, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις υποδομές και την εμπειρία του».