Συνεργασία Δήμου Αποκορώνου με τα Παιδικά Χωριά SOS

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Αποκορώνου προχωρά στην έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, ενισχύοντας ουσιαστικά το κοινωνικό δίκτυ προστασίας παιδιών και οικογενειών.

Η συνεργασία προβλέπει δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους 0–18 ετών, συμβουλευτική και ενδυνάμωση γονέων, θεραπευτικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται, δράσεις πρόληψης, καθώς και παρεμβάσεις Κινητής Μονάδας σε περιπτώσεις ανάγκης. Όλες οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται σε συντονισμό με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.  Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο, εκτός εάν μελλοντικά συναφθεί ειδική προγραμματική συμφωνία ή υπάρξει ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  Σε μια περίοδο κοινωνικής πίεσης και αβεβαιότητας, ο Δήμος Αποκορώνου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: “Κανένα παιδί στον Αποκόρωνα δεν είναι μόνο του“.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή. Ενισχύει τον ρόλο του Δήμου ως εγγυητή κοινωνικής συνοχής, δημιουργεί μηχανισμό έγκαιρης παρέμβασης και θωρακίζει θεσμικά τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών. Χτίζουμε προληπτικά δομές συνεργασίας με επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική ευαισθησία.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι όταν πρόκειται για τα παιδιά και την οικογένεια, ο τόπος μας μπορεί και λειτουργεί ενωμένος, με υπευθυνότητα και κοινό προσανατολισμό.

Η προστασία του παιδιού δεν είναι τυπική αρμοδιότητα. Είναι θεσμικό και ηθικό χρέος. Και ο Δήμος Αποκορώνου το υπηρετεί με πράξεις.

