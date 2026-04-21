Συνεργασία Aegean με την Air China

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

H AEGEAN και η Air China υπέγραψαν συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εφαρμόσουν πτήσεις κοινού κωδικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Πεκίνο, καθώς και τη Γκουανγκζού με ανταπόκριση μέσω του δικτύου της Air China, και να συνεχίζουν το ταξίδι τους με την AEGEAN προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, οι επιβάτες από την Ελλάδα επωφελούνται από τη συνεργασία της AEGEAN, αποκτώντας ευκολότερη πρόσβαση σε προορισμούς της Κίνας, μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Air China, με ενιαία κράτηση και αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Η συγκεκριμένη συνεργασία μεταφράζεται σε περισσότερες διαθέσιμες επιλογές δρομολογίων, βελτιωμένες ανταποκρίσεις και μια πιο απλή και ομαλή διαδικασία ταξιδιού.

Η συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2026. Το δρομολόγιο Πεκίνο – Αθήνα που εκτελεί η Air China, σήμερα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ πρόκειται να αυξηθεί σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη παρουσία του κ. Roland Jaggi, Chief Commercial Officer της AEGEAN και στελεχών της Air China.

O Roland Jaggi, CCO της AEGEAN, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Air China αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ασία. Διευρύνουμε το δίκτυό μας και προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξίδια τους, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών».

Αξιοποιώντας και τη συμμετοχή τους στην αεροπορική συμμαχία Star Alliance, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας τους σε επιπλέον δρομολόγια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων ταξιδιωτικών αναγκών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

