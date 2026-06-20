Συνεπής στις διακηρύξεις του αποδείχθηκε ο Δημήτρης Μακρέας, δημοτικός σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στον Δήμο Χανίων, καταψηφίζοντας την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας για την πραγματοποίηση του “Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή”. Ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν πρόκειται να ξαναψηφίσει την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πρώην στρατόπεδο αν η Δημοτική Aρχή δεν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονισμό προσωρινών χρήσεων. «Δεν έχει συζητηθεί ο κανονισμός με αποτέλεσμα να φορτώνεται συνέχεια με χρήσεις» σημείωσε και καταψήφισε την παραχώρηση (όπως θα κάνει με όλες τις εκδηλώσεις στο πρώην στρατόπεδο), μολονότι η παράταξη της “Λαϊκής Συσπείρωσης” είναι συνδεδεμένη με το ΚΚΕ. Συνέπεια λόγων και πράξεων….