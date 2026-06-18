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Συνελήφθησαν δύο αδέλφια για ληστεία και εκβίαση 25χρονου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο, να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων -ανάμεσά τους δύο ακόμη 16χρονοι κι ένας 18χρονος- σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση (από κοινού), όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες επιβίβασαν, χθες τον πρωί, τον 25χρονο (γνωστό του 20χρονου συλληφθέντα) σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείο κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συνεργών τους συνεχίζονται.

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