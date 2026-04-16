Συνελήφθη στο Ρέθυμνο ο δραπέτης από τις Αγροτικές Φυλακές Αγυιάς

Συνελήφθη, σήμερα (16.04.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο αλλοδαπός κατηγορούμενος για ληστεία, κλοπές και περί όπλων και απόδραση κρατουμένου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « χθες (15.04.2026) μεσημεριανές ώρες άγνωστος αφαίρεσε με την απειλή μαχαιριού από 29χρονη αλλοδαπή η οποία εκινείτο πεζή στο Ηράκλειο , συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Από την αξιοποίηση στοιχείων και λοιπών πληροφοριών, ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός ο οποίος την 12.04.2026 είχε αποδράσει από Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα στα Χανιά .

Από τις διενεργούμενες αστυνομικές αναζητήσεις και έρευνες και μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικού του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρωινές ώρες σήμερα (16.04.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ,του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο ανωτέρω αλλοδαπός σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Σε έλεγχο που του έγινε καθώς και σε έρευνα που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 14.04.2026 από περιοχή των Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Κοσμήματα και τιμαλφή

• -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και

• μαχαίρι

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου καθώς και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά για τα κατά περίπτωση ερευνούμενα αδικήματα της ληστείας και των κλοπών»