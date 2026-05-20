Συνελήφθη στο λιμάνι της Σούδας κατηγορούμενος για απάτες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο λιμάνι της Σούδας συνελήφθη ένας 23χρονος κατηγορούμενος για απάτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση -4- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες) στο Ηράκλειο και τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες.

Ειδικότερα, στις 18 και 19/05/2026 άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή τα έπειθαν να απομακρύνουν τιμαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο από οπού εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο .
Με αυτό τον τρόπο είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 23χρονος ημεδαπός ο οποίος με ΙΧΕ αυτοκίνητο μετέβαινε στις οικίες παθόντων και παραλάμβανε τα ανωτέρω τιμαλφή.

Ο ημεδαπός εντοπίσθηκε βραδινές ώρες χθες (19.05.2026) στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατά το χρόνο που είχε επιβιβαστεί με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε πλοίο πριν τον απόπλου του με προορισμό τον Πειραιά ,και ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο που του έγινε και σε έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο το αφαιρεθέντων κοσμημάτων και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους ενώ κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

