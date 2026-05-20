Συνελήφθη στο λιμάνι της Σούδας κατηγορούμενος για απάτες

Στο λιμάνι της Σούδας συνελήφθη ένας 23χρονος κατηγορούμενος για απάτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση -4- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες) στο Ηράκλειο και τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες.

Ειδικότερα, στις 18 και 19/05/2026 άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή τα έπειθαν να απομακρύνουν τιμαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο από οπού εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο .

Με αυτό τον τρόπο είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 23χρονος ημεδαπός ο οποίος με ΙΧΕ αυτοκίνητο μετέβαινε στις οικίες παθόντων και παραλάμβανε τα ανωτέρω τιμαλφή.

Ο ημεδαπός εντοπίσθηκε βραδινές ώρες χθες (19.05.2026) στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατά το χρόνο που είχε επιβιβαστεί με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε πλοίο πριν τον απόπλου του με προορισμό τον Πειραιά ,και ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο που του έγινε και σε έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο το αφαιρεθέντων κοσμημάτων και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους ενώ κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»