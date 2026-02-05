Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

Ενα πολύ σοβαρό περιστατικό διαρροής απόρρητων πληροφοριών, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, ερευνούν οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, «την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, η ΕΥΠ αναγκάστηκε να επέμβει στην παρούσα χρονική συγκυρία, καθώς υπήρχε κλιμάκωση της δράσης του, στέλνοντας όλο και περισσότερες ευαίσθητες πληροφορίες.

Κατά τις ιδιες πληροφορίες, μάλιστα, το στέλεχος υπηρετούσε σε κρίσιμο πόστο και προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι πληροφορίες είναι μεγάλης στρατιωτικής σημασίας και η διαρροή τους θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.