Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Συνελήφθη ο διαιτητής της EuroLeague Ούρος Νίκολιτς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σοκ στη Σερβία προκάλεσε η σύλληψη του γνωστού διαιτητή της EuroLeague, Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο 40χρονος ρέφερι συνελήφθη στο Βελιγράδι στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της ομάδας «Vračarci», που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα. Μαζί με τον Νίκολιτς συνελήφθησαν ακόμη δέκα άτομα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας για Οργανωμένο Έγκλημα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, «ένας διαιτητής της EuroLeague με τα αρχικά U.N. συνελήφθη στο Βελιγράδι. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του βρέθηκαν 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα πολυτελές ρολόι. Υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί οικονομικό υποστηρικτή της ομάδας».

Ο Νίκολιτς είναι γνωστός στους φιλάθλους για τη μακρόχρονη παρουσία του στις διοργανώσεις της EuroLeague, της ABA League και του σερβικού πρωταθλήματος (KLS), αλλά και για αρκετά επεισόδια που έχουν σημαδέψει την καριέρα του.

Το 2025 είχε αποβάλει από αγώνα της ABA League τον θρυλικό Ίβο Ντάνεου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ το 2021 ο Ερυθρός Αστέρας είχε ζητήσει επίσημα την πειθαρχική του τιμωρία, μετά από περιστατικό καταστροφής της διαιτητικής αίθουσας σε ματς με τη Τσεντεβίτα Ολύμπια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη σερβική μπασκετική κοινότητα, καθώς ο Νίκολιτς θεωρείται ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους διαιτητές της χώρας, με παρουσία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες τα τελευταία χρόνια.

