Συνελήφθη Κρητικός που εμπλέκεται σε κύκλωμα με απάτες και τρακαρισμένα IX

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 47χρονος Κρητικός, ο οποίος συνελήφθη στον οικισμό Γαρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, μετά από εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για υπόθεση απάτης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η υπόθεση αφορά κύκλωμα που είχε δραστηριοποιηθεί σε υποθέσεις αγοραπωλησίας τρακαρισμένων οχημάτων, υπόθεση η οποία είχε εξιχνιαστεί το 2024 από το Οργανωμένο Έγκλημα στην Αθήνα. Τα μέλη του φέρονται να προωθούσαν οχήματα ως δήθεν επισκευασμένα και κατάλληλα προς χρήση, καθώς και ανταλλακτικά, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μάλιστα η συνολική οικονομική ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.