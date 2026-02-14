Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα προχώρησαν εκ νέου οι Αρχές, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, μετά τη συλλογή νέων, στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η ΔΑΕΕ μετέβη το απόγευμα του Σαββάτου προκειμένου να εκτελέσει την εντολή σύλληψης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, στον απόηχο της φονικής έκρηξης που τελεί υπό δικαστική διερεύνηση.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη και παραμένει κρατούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες έδειξαν ότι πριν από περίπου πέντε μήνες είχαν καταγραφεί έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν ουσιαστικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε έπειτα από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει χωρίς τεχνική αποτίμηση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων.

Παρά τις επισημάνσεις, δεν μετακινήθηκαν, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποτυπώνονταν σε επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.