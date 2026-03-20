Συνελήφθη 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Μαρτίου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 48χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απόπειρα έκθεσης.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δενδρύλλια και ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνη, εξοπλισμός καλλιέργειας, ηλεκτρονικές ζυγαριές και όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ΔΔΕΕΑ/ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο στοχευμένης και συντονισμένης επιχείρησης, εντόπισαν την 19η Μαρτίου 2026 πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στην περιοχή του Αιγάλεω.

Για την υπόθεση συνελήφθη 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απόπειρα έκθεσης, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης και ενδελεχούς διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, σχετικά με τη δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων με τη χρήση οχήματος, κατέστη δυνατός, μέσω συστηματικής ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης πληροφοριακών στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η σύλληψη του μεσημβρινές ώρες της 19-3-2026, έξω από την οικία του στη περιοχή του Αιγάλεω.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα (θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα), γεγονός που καταδεικνύει επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, 17 ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,

* 5 δενδρύλλια κάνναβης,

* 14 κλώνοι κάνναβης,

* 1 κιλό και 550 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

* 65,2 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

* 8 γραμμάρια κοκαΐνης,

* αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

* 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση, καθώς ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν αναλάβει τη μεταφορά ανήλικων μαθητών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών και προκαλώντας εύλογη ανησυχία στην κοινωνία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα».

