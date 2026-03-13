menu
15.6 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Συνελήφθη 41χρονος υπήκοος Τουρκίας διωκόμενος με ερυθρά αγγελία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη χθες (12.03) 41χρονος υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία Τουρκικών Αρχών για «διακίνηση μεταναστών, παράλειψη αναφοράς κρατουμένου και εξύβριση».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο ανωτέρω εντοπίστηκε μαζί με ακόμη δύο ομοεθνείς του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα που επακολούθησε σε διαμέρισμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης, ξένων Αρχών, τα οποία έφεραν φωτογραφία του 41χρονου και τα οποία ήταν καταφανώς πλαστά.

Για τον λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής δικογραφία για πλαστογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ για την ερυθρά αγγελία οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τους δύο ομοεθνείς του, διαπιστώθηκε ότι στερούνται νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και ως εκ τούτου οδηγήθηκαν σε Τμήμα Δίωξης Μεταναστών, προκειμένου να επιληφθεί προανακριτικά για την παράνομη είσοδο και διαμονή τους στη χώρα.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum