Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Συνελήφθη 31χρονος, ο οποίος στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να κλέβουν τσάντες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ομάδα από ανήλικα κορίστα, τα οποία στρατολογούσε και τα έβαζε να αρπάζουν τσαντάκια και αντικείμενα αξίας από ανύποπτους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας, είχε συστήσει ένας 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη προχτές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες, 14, 15 και 16 ετών οι οποίες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, ενώ ο 31χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, που έκαναν περιπολία στην περιοχή, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

