Chania
Κυριακή, 8 Μαρτίου, 2026
Συνελήφθη 30χρονος για επικίνδυνη οδήγηση στην Αττική – Πραγματοποιούσε «σούζες» και αναρτούσε τα βίντεο στα social media

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα βίντεο που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πρόδωσαν» έναν 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνα ακροβατικά στους δρόμους της Αττικής. Ειδικότερα, ο 30χρονος εμφανιζόταν σε ζωντανές μεταδόσεις να κάνει «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα οδηγούσε όρθιος πάνω στη σέλα και κινείτο ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α, και όπως διαπιστώθηκε δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε λογαριασμό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανιζόταν αναβάτης δίκυκλης μοτοσυκλέτας, η οποία προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε πίστες χώματος, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να οδηγεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε την 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί “σούζες” κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Άμεσα οι ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεντρωθέν δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο αλλοδαπό ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν πρωινές ώρες της 6-3-2026 στην Αίγινα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ ακόμα η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος, από το επίμαχο προφίλ που διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τις συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές, προσκαλούσε έτερα άτομα σε συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Η εν λόγω μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Αίγινας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα».

