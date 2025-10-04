menu
22.3 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Συνελήφθη 29χρονος φυγόποινος στο Ίλιον

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνελήφθη στο Ίλιον, στις 30 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ένας 39χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας, καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 39χρονος διέπραξε τέσσερις ληστείες με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον, όπου αρχικά σε μία περίπτωση αφαίρεσε από διανομέα χρηματικό ποσό τραυματίζοντάς τον, ενώ το 2021, στην περιοχή του Ζεφυρίου, κινούμενος με όχημα, αφαίρεσε από πεζή γυναίκα τσάντα ώμου, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος, στην περιοχή του Ιλίου το 2017, μαζί με έναν συνεργό του, επιβίβασαν στο όχημά τους, με τη χρήση βίας, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις, ενώ το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο, δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum