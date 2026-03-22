Συνελήφθη 17χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Του επιβλήθηκαν πρόστιμα 22.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (21/3), στην περιοχή της Χαλάστρας, έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο 17χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, δε συμμορφώθηκε σε σχετικό σήμα για τη διενέργεια ελέγχου και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Στη συνέχεια προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς, από τους οποίους μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, καθώς και σε άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 22.000 ευρώ για διάφορες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.