Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Στη σύλληψη ενός ατόμου ως βασικό δράστη της δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και ο συνεργός του.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος είναι 17 ετών και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ανήλικος επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» από το οποίο πιθανότατα προέκυψε και το θανάσιμο χτύπημα.

Συνεργός του φέρεται να είναι ένας 18χρονος, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για αντιδικία γύρω από ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, το άτομο που είχε προσαχθεί νωρίτερα δεν σχετίζεται με το έγκλημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε απλώς παραχωρήσει το σπίτι του στον 51χρονο τραγουδιστή για προσωπική χρήση.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της στυγερής δολοφονίας του γνωστού Καρδιτσιώτη τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Καμινίων στην Καρδίτσα. Το θύμα έφερε θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι, ενώ στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής για την περισυλλογή στοιχείων και τη διενέργεια αυτοψίας που θα καθορίσει την ακριβή ώρα και τον τρόπο θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες σε παρακείμενα κτίρια, εμφανίζονται δύο άτομα να συμμετέχουν στο σκηνικό της υπόθεσης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την έρευνα, ο άτυχος τραγουδιστής, συνοδευόμενος από μια γυναίκα και είχε επισκεφθεί την κατοικία ενός γνώριμού του. Το μεσημέρι της Κυριακής δύο άτομα επισκέφτηκαν στην οικία τον άτυχο τραγουδιστή και στην είσοδο του σπιτιού συνέβη το μοιραίο. Τον 51χρονο φέρεται να εντόπισε πρώτη νεκρό η γυναίκα η οποία έφυγε από το σημείο για να παρουσιαστεί λίγες ώρες μετά στην ΑΔ Καρδίτσας παρουσία δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει.

Ο ένοικος του σπίτι, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Οι αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας αμέσως μετά το περιστατικό ενώ σε παρακείμενο οικόπεδο βρέθηκε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».