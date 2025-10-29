menu
Συνέλευση Νέων για την γαλάζια οικονομία στον Δήμο Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πενήντα μαθητές από όλα τα Λύκεια του Δήμου Πλατανιά θα κληθούν να ενημερωθούν για τη γαλάζια οικονομία, τι είναι και πως επηρεάζει το μέλλον της Κρήτης, αλλά και θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις λύσεις που προσφέρει, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν ένα Γαλάζιο Σύμφωνο για την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κάθε σχολείο που συμμετέχει στην Συνέλευση Νέων για τη Γαλάζια Οικονομία θα δημιουργήσει μια ομάδα, που θα κληθεί να υλοποιήσει δράσεις και να διαμορφώσει τις προτάσεις της για τη Συνέλευση Νέων όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία.
Η παρουσίαση των προτάσεων, η συζήτηση αυτών  και οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών, θα καταλήξουν μέσω ενός δομημένου διαλόγου σε ένα Γαλάζιο Σύμφωνο για την Περιφέρεια Κρήτης.
Οι κανόνες και διαδικασίες για τη Συνέλευση Νέων διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ARSINOE από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πλατανιά Κος Μαλανδράκης Γιάννης «…Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δημάρχου Πλατανιά στο Δίκτυο Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει για μια εξαιρετική ευκαιρία των μαθητών να συζητήσουν για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους σχετικά με τη ζωή στις ακτές και να μάθουν με βιωματικό τρόπο τις αξίες του συμβιβασμού και του διαλόγου μέσα από ένα πρακτικό ‘μάθημα Δημοκρατίας»…’»

Η διήμερη δράση θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά την Πέμπτη και Παρασκευή 30-31 Οκτωβρίου 2025 με έναρξη Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 ώρα 09:30 π.μ.

