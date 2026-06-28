Συνέλευση εργαζομένων ΟΤΑ στα Χανιά

Η λειτουργία του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομέμων ΟΤΑ ζητά να συμπεριληφθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στο ΚΑΜ, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «την Τετάρτη 24/06/2026 στο ΔΣ του συλλόγου μας κατατέθηκαν οι πρώτες 185 υπογραφές συναδέλφων με βάση το δικαίωμα που μας δίνει το καταστατικό τους συλλόγου μας (αρθρό 12 ΓΣ). Οι συνάδελφοι αιτούνται, στην ήδη ανακοινωμένη από 18/06/2026 και δημοσιευμένη στον τοπικό τύπο 19/06/2026 ΓΣ του συλλόγου μας, για τις κοινωνικές δομές την Δευτέρα 29/06/2026 στις 14:00 στο ΚΑΜ, να συμπεριληφθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα λειτουργίας του ΔΣ»