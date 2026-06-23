Συνέδριο στην ΟΑΚ: Φονταμενταλισμός και Προστασία Θρησκευτικών Μνημείων

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊνουπόλεως και Σαμοθράκης, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριό του, στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στο Κολυμπάρι, μεταξύ 2-3 Ιουλίου 2026.

Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στο γενικό θέμα: «Φονταμενταλισμός και Προστασία των Θρησκευτικών Μνημείων και Τόπων» και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και εξειδικευμένων ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, θα μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους τα μνημεία και οι Iεροί Tόποι οφείλεται να προστατευθούν από επιθέσεις μισαλλόδοξων ομάδων και μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία συμφιλίωσης και συνύπαρξης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι αφιερωμένες στη μνήμη του πρόωρα εκδημήσαντος ιδρυτικού μέλους και Διευθυντή της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου, Καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη και είναι ανοιχτές στο κοινό.