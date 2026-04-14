Συνέδριο στα Χανιά: Τοπικό εμπόριο και νέες τεχνολογίες

Συνέδριο με θέμα: “The Next Era of Local Commerce” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 17:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι (Πλατεία Γ.Κατεχάκη & Ακτή Τομπάζη Χανιά) και, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, στοχεύει να αναδείξει πώς το τοπικό εμπόριο μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να ενισχύσει το brand του και να αναπτύξει σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εμπόριο εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία, η τοπική ταυτότητα και οι σύγχρονες μορφές ηγεσίας διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το συνέδριο επιχειρεί να αναδείξει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν εξωστρεφή δυναμική, μέσα από πρακτικές εφαρμογές και πραγματικά παραδείγματα.

Η θεματολογία αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

1. Η Νέα Ηγεσία & Εξωστρέφεια – Σύγχρονα πρότυπα διοίκησης, συνεργασίες και προοπτικές διεθνούς επέκτασης με ομιλητές τον κ.Στράτο Αποστολάκο(CFO&Board Member, FORUMS.A /HO.RE.CA., FOODEXPO, XENIA), τον κ.Μάνθο Αρχοντάκη( CEO, ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) και την κ.α Έρη Παυλάκη ( Co founder Women Do Business & CEO Star Sleep).

2. Το Εμπόριο στην Εποχή της AI & του Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Πρακτικές εφαρμογές τεχνολογίας και νέοι κανόνες στην αγορά με ομιλητές τον κ. Κωνσταντίνο Δημάδη( Μέλος Δ.Σ. & Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΕΣΕΕ ) και τον κ.Νίκο Μπατάκη ( Ιδρυτής , Digital Automation ).

3. Τοπική Ταυτότητα ως Brand & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Η αυθεντικότητα ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης με ομιλητές την κ.α Έλλη Λυραράκη ( Artist Designer, Επιχειρηματίας ) , τον κ. Νίκο Λιγοψυχάκη (Επιχειρηματίας ) και τον κ.Άλκη Κυριακάκη (DMC , Tour Operator)

Στόχος είναι να αναδειχθεί η Κρήτη ως παράδειγμα σύγχρονου εμπορικού οικοσυστήματος που συνδυάζει τεχνολογία, ταυτότητα και ανθρώπινη ηγεσία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κεντρική Παρουσίαση: Λευτέρης Κουρκουλός , Δημοσιογράφος

•18:00-18:45: Η Νέα Ηγεσία & Εξωστρέφεια

Σύγχρονα πρότυπα διοίκησης, δίκτυα και εργαλεία ανάπτυξης για το εμπόριο του 2026

Το εμπόριο του 2026 απαιτεί νέα πρότυπα ηγεσίας, με έμφαση στη συνεργασία, τη δικτύωση και τη στρατηγική ανάπτυξη. Το πάνελ εστιάζει σε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί πέρα από τα τοπικά της όρια, αξιοποιώντας εργαλεία εξωστρέφειας όπως οι εκθέσεις, τα δίκτυα και οι συνεργασίες. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα και εμπειρία αγοράς, αναδεικνύεται πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν, να επεκταθούν και να αποκτήσουν παρουσία σε νέες αγορές.

Ομιλητές:

– Στράτος Αποστολάκος, CFO&Board Member, FORUMS.A.(HO.RE.CA., FOODEXPO, XENIA)

– Μάνθος Αρχοντάκης, CEO, ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

– Έρη Παυλάκη, Co founder Women Do Business & CEO Star Sleep

Moderator:

Βίκυ Παπαδογιαννάκη , Δημοσιογράφος

•18:45-19:30: Το Εμπόριο στην Εποχή της AI & του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τι σημαίνει στην πράξη και πώς μεταφράζεται σε ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις

Το πάνελ εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου και στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει στην πράξη για μια μικρομεσαία επιχείρηση και πώς μπορεί να εφαρμοστεί με ρεαλιστικό και αποδοτικό τρόπο. Η συζήτηση αναδεικνύει συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων, το πραγματικό κόστος και την απόδοσή τους.

Ομιλητές:

– Κωνσταντίνος Δημάδης, Μέλος Δ.Σ. & Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΕΣΕΕ

– Νίκος Μπατάκης , Ιδρυτής , Digital Automation

Moderator: Μαρίνα Γιακουμάκη , Δημοσιογράφος

•19:30 – 20:15 Τοπική Ταυτότητα ως Brand & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Πώς το τοπικό προϊόν και η εμπειρία μετατρέπονται σε σύγχρονο brand με προστιθέμενη αξία. Σε μια εποχή ομογενοποιημένων εμπειριών, η τοπική ταυτότητα αποτελεί ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης. Το πάνελ εξετάζει πώς το εμπόριο, ο τουρισμός και η τοπική παραγωγή συνδέονται, δημιουργώντας εμπειρίες που ενισχύουν την αξία των προϊόντων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αναδεικνύεται ο ρόλος της αυθεντικότητας, της εμπειρίας και της στρατηγικής τοποθέτησης στη διαμόρφωση σύγχρονων brands με τοπικό χαρακτήρα και ευρύτερη απήχηση.

Ομιλητές:

– Έλλη Λυραράκη, Artist Designer, Επιχειρηματίας

– Νίκος Λιγοψυχάκης , Επιχειρηματίας

-Άλκης Κυριακάκης ,DMC,Tour Operator

Moderator: Γιώργος Γεωργακάκης, Δημοσιογράφος