Συνέδριο στα Χανιά: «Από τη Θάλασσα στη Μνήμη: Το Ναυάγιο του Τάναϊς και η Μνήμη του Ολοκαυτώματος»

Από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Μεσογειακής
Αρχιτεκτονικής (KAM) το συνέδριο «Από τη Θάλασσα στη Μνήμη: Το Ναυάγιο
του Τάναϊς και η Μνήμη του Ολοκαυτώματος».
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εβλαγόν για τις Κρητικές Εβραϊκές Σπουδές της Συναγωγής Etz Hayyim, σε συνεργασία με το Γενικό Αρχείο Κρήτης (ΓΑΚ), τον Δήμο
Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Το Ινστιτούτο Εβλαγόν για τις Κρητικές Εβραϊκές Σπουδές (Ετζ Χαγίμ ΑΜΚΕ) και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης διοργανώνουν διεθνές συνέδριο στα Χανιά (11–13 Ιουλίου 2026), στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με θέμα το ναυάγιο του Τάναϊς και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, προσεγγίζοντας το γεγονός συγκριτικά και διεπιστημονικά.
Το συνέδριο εξετάζει τόσο την ιστορική διάσταση του γεγονότος της βύθισης του Τάναϊς (αρχειακή έρευνα, μικροϊστορία, προφορική ιστορία, συγκριτικές μελέτες εκτοπισμών στη Μεσόγειο), όσο και τις πολλαπλές εκφάνσεις της μνήμης στην Κρήτη και πέραν αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μνημονικές πρακτικές, τις καλλιτεχνικές και πολιτισμικές αναπαραστάσεις, καθώς και στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα. Στόχος είναι η υπέρβαση εθνοκεντρικών αφηγήσεων και η ανάδειξη των διασταυρώσεων ιστορικής έρευνας και πολιτισμικής μνήμης.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν 25 ομιλητές από όλην την Ευρώπη, περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς, θεματικές συνεδρίες, εργαστήριο για τους συμμετέχοντες, ξενάγηση στην Ιστορική Εβραϊκή Συνοικία των Χανίων και ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων».