Συνέδριο στα Χανιά: «Από τη Θάλασσα στη Μνήμη: Το Ναυάγιο του Τάναϊς και η Μνήμη του Ολοκαυτώματος»

Από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Μεσογειακής

Αρχιτεκτονικής (KAM) το συνέδριο «Από τη Θάλασσα στη Μνήμη: Το Ναυάγιο

του Τάναϊς και η Μνήμη του Ολοκαυτώματος».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εβλαγόν για τις Κρητικές Εβραϊκές Σπουδές της Συναγωγής Etz Hayyim, σε συνεργασία με το Γενικό Αρχείο Κρήτης (ΓΑΚ), τον Δήμο

Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: