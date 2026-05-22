Συνεδριάζουν για Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ

Συνεδριάζουν σήμερα Παρασκευή οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ στη Σουηδία για να αξιολογήσουν τη στάση του Αμερικανού συμμάχου τους σχετικά με την έκταση της απόσυρσης των στρατευμάτων που εξετάζει από την Ευρώπη, μετά την σκληρή κριτική που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ και η ΕΡΤ, ένα από τα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν σε αυτή τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ «είναι να μάθουμε αν ξεπερνάμε τη φάση της τιμωρίας ή όχι», σχολίασε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι εξοργισμένος από τότε που οι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, την Πέμπτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανικών στρατιωτών στην Πολωνία, εξηγώντας ότι έλαβε αυτή την απόφαση λόγω των καλών σχέσεών του με τον εθνικιστή πρόεδρο της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.