Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτική

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό το υπουργικό συμβούλιο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνεδριάζει σήμερα στις 11πμ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

– Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του
Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029.

– Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

– Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

– Παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

