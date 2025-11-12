Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.
- Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού, που έχει προσληφθεί μέσω του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης για την πρόσληψη 2000 ανέργων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού {Γεν. Γραμματέας}
- Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έτους 2025 {Βαλυράκης}
- Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
- Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Δήμου Χανίων 2025-2026 {Ψαρουδάκης}
- Παραχωρήσεις χρήσης χώρων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
- Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Παχιανών {Σφυράκης}
- Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά {Μαυριδάκης}
- Αποδοχή δωρεάς και χορήγηση άδειας εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού για αυτόματες μεταδόσεις αγώνων καλαθοσφαίρισης στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
- Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}
- Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
- Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα της ΕΑΧ Χανιά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}
- Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κυδωνίας 27, στη Δημοτική Ενότητα Χανίων {Νικηφοράκης}
- Έγκριση 3ου / 2025 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (αχρήστου υλικού) {Νικηφοράκης}
- Έγκριση έργου χαμηλής όχλησης στο Δήμο Χανίων {Καλογριδάκης}
- Έγκριση ή μη μετατόπισης του αγάλματος Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Πλ. Μητροπόλως {Καλογριδάκης}
- Προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 028709 στο ΟΤ 12 της περιοχής «Κουμπές Νεροκούρου» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
- Πληρωμή αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτου για τη δημιουργία κ.χ. και κ.φ. του σχεδίου πόλεως «Άγιος Ιωάννης» {Χαζιράκης}
- Παρακατάθεση αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτων για τη διάνοιξη κ.χ. και κ.φ. του σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» {Χαζιράκης}