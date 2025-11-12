menu
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

  1. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού, που έχει προσληφθεί μέσω του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης για την πρόσληψη 2000 ανέργων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού {Γεν. Γραμματέας}
  2. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έτους 2025 {Βαλυράκης}
  3. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
  4. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025  {Αλόγλου}
  5. Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Δήμου Χανίων 2025-2026 {Ψαρουδάκης}
  6. Παραχωρήσεις χρήσης χώρων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
  7. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Παχιανών {Σφυράκης}
  8. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά {Μαυριδάκης}
  9. Αποδοχή δωρεάς και χορήγηση άδειας εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού για αυτόματες μεταδόσεις αγώνων καλαθοσφαίρισης στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
  10. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}
  11. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}
  12. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
  13. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα της ΕΑΧ Χανιά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}
  14. Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κυδωνίας 27, στη Δημοτική Ενότητα Χανίων {Νικηφοράκης}
  15. Έγκριση 3ου / 2025 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (αχρήστου υλικού) {Νικηφοράκης}
  16. Έγκριση έργου χαμηλής όχλησης στο Δήμο Χανίων {Καλογριδάκης}
  17. Έγκριση ή μη μετατόπισης του αγάλματος Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Πλ. Μητροπόλως {Καλογριδάκης}
  18. Προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 028709 στο ΟΤ 12 της περιοχής «Κουμπές Νεροκούρου» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
  19. Πληρωμή αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτου για τη δημιουργία κ.χ. και κ.φ. του σχεδίου πόλεως «Άγιος Ιωάννης» {Χαζιράκης}
  20. Παρακατάθεση αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτων για τη διάνοιξη κ.χ. και κ.φ. του σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» {Χαζιράκης}
type museum