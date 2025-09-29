Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (video)

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα (29/09) στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Μεταξύ των θεμάτων τα σχέδια αποµάκρυνσης πληθυσµού από τις περιοχές που κινδυνεύουν από µεγάλη πυρκαγιά καθώς και µνηµόνια για τα ακριβή καθήκοντα δηµάρχου, αντιδηµάρχων και διευθυντών των υπηρεσιών προβλέπονται στην 4η επικαιροποίηση του σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών “Ιόλαος” του ∆ήµου Χανίων.

Αναλυτικά τα θέματα είναι:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}

2. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου για τη χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων {Αλόγλου}

3. Εισηγητική Έκθεση για το 2ο τρίμηνο 2025 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού {Κοτσιφάκης}

4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Κοτσιφάκης}

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Βαλυράκης}

6. Παράταση χωροθέτησης των Λαϊκών Αγορών για τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από την 1/10/2025 έως και 30/11/2025 {Νικηφοράκης}

7. Τροποποίηση Ίδρυσης Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

8. Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

9. Έγκριση παράτασης της υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση» του άξονα 6 του ΧΠ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» έως 30/11/2025 {Λέκκας}

10. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος» του Δήμου Χανίων {Λέκκας}

11. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}

12. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για τα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 {Μιχαηλάκης}

13. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την οργάνωση αθλητικών Καμπ για νέους αθλητές {Μιχαηλάκης}

14. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διοργάνωση μιας αθλητικής – εκπαιδευτικής δράσης σε παιδιά από την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης {Μιχαηλάκης}

15. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πάρκο Αγίων Αποστόλων) για την διοργάνωση του αθλητικού event «ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ» {Μιχαηλάκης}

16. Έγκριση καθυστερημένων παραχωρήσεων χώρου στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας {Μιχαηλάκης}

17. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

18. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}

19. Εξέταση της κατ’ εξαίρεσης χορήγησης σύμφωνης γνώμης για εργαστήριο κατασκευής τεχνητών οδόντων στη Παλιά Πόλη Χανίων {Καλογριδάκης}

20. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων (εκτός κανονισμού) για τον μήνα Οκτώβριο {Γιαννακάκης}

21. Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}

22. Υποστήριξη του Δήμου Χανίων σε ημερίδα {Αλόγλου}