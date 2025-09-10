menu
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Mε 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Αναλυτικά τα θέματα:

 

  1. Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στον Δήμο Χανίων με ΑΦΜ 997678759 κατά την σχολική περίοδο 2025-2026 {Φραγκιαδάκης}
  2. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
  3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πιλοτικό πρόγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 5129/2024 (Α’ 124) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία» {Σφυράκης}
  4. Παραχώρηση χώρων ΚΑΠΗ {Σφυράκης}
  5. Παραχώρηση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς και του Βαρυπέτρου για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
  6. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Αγίας Μαρίνας για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
  7. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
  8. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή του Δαράτσου και του πάνω Σταλού Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας {Αποστολάκη}
  9. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή Καμπάνι Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
  10. Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στις οδούς Στ. Καρτάκη, Γ. Ξέπαπα, Σ. Πολέντα, Ιωνίας, Λουτρού, Ι. Μαστοράκη, Κωνσταντινουπόλεως, Περιβολίων της Δ.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}
  11. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου {Καλογριδάκης}
  12. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου προς ιδιοκτησία της περιοχής Κουμπές Νεροκούρου Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
