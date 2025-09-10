Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (video)

Mε 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.
Αναλυτικά τα θέματα:
- Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στον Δήμο Χανίων με ΑΦΜ 997678759 κατά την σχολική περίοδο 2025-2026 {Φραγκιαδάκης}
- Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πιλοτικό πρόγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 5129/2024 (Α’ 124) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία» {Σφυράκης}
- Παραχώρηση χώρων ΚΑΠΗ {Σφυράκης}
- Παραχώρηση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς και του Βαρυπέτρου για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
- Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Αγίας Μαρίνας για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
- Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026 {Μιχαηλάκης}
- Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή του Δαράτσου και του πάνω Σταλού Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας {Αποστολάκη}
- Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή Καμπάνι Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
- Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στις οδούς Στ. Καρτάκη, Γ. Ξέπαπα, Σ. Πολέντα, Ιωνίας, Λουτρού, Ι. Μαστοράκη, Κωνσταντινουπόλεως, Περιβολίων της Δ.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}
- Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου {Καλογριδάκης}
- Έγκριση προσκύρωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου προς ιδιοκτησία της περιοχής Κουμπές Νεροκούρου Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}