Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την Τετάρτη

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη (4/3) στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισηγητική έκθεση για το 4ο τρίμηνο του 2025 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2026 και πινάκων πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

3. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων έτους 2026 {Κοτσιφάκης}

4. Οριστική παύση λειτουργίας του ΚΕΠ 0817 ΔΕ Κεραμιών και συγχώνευση του στο ΚΕΠ 0993 ΔΕ Ελ. Βενιζέλου {Γεν. Γραμματέας}

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτους 2025 {Βαρδάκης}

6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτους 2025 {Βαρδάκης}

7. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφών και επανεγγραφών για τους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χανίων κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 {Βαρδάκης}

8. Συνέχιση αναστολής λειτουργίας του Ε’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων για το σχολικό έτος 2026-2027 {Βαρδάκης}

9. Ορισμός θέσεων βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Χανίων κατά το σχολικό έτος 2026-2027 με Voucher και χωρίς Voucher, διαδικασία εγγραφής βρεφών, νηπίων σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων με Voucher {Βαρδάκης}

10. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για δράσεις «Έξυπνων Πόλεων» {Αλόγλου}

11. Παράταση σύμβασης μίσθωσης αναψυκτήριου Δημοτικού Κήπου {Αλόγλου}

12. Έγκριση ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων έτους 2025 {Νικηφοράκης}

13. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσεων για την διαχείριση αδέσποτων ζώων για το έτος 2026 {Νικηφοράκης}

14. Παραχώρηση πισίνας για εκπαίδευση στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

15. Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου Περιβολίων και Μοναχής Ελιάς {Μιχαηλάκης}

16. Παραχώρηση αίθουσας Άρσης Βαρών στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

17. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγίων Αποστόλων {Μιχαηλάκης}

18. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 37/2026 απόφασης του Δ.Σ. {Μιχαηλάκης}

19. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων για διεξαγωγή προπονήσεων {Μιχαηλάκης}

20. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) {Αποστολάκη}

21. Αναγκαιότητα απευθείας αγοράς ακινήτου, όμορου προς τη Βίλα Σβάρτς στη Χαλέπα Χανίων {Καλογριδάκης}

22. Γνωμοδότηση επί προτεινόμενης προσαρμογής των ορίων της περιοχής NATURA 2000 GR4340007 σε υφιστάμενες οικιστικές και λειτουργικές συνθήκες στην περιοχή Θερίσου Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}

23. Έκφραση γνώμης για τη μελέτη «Οριστική οριοθέτηση υδατορέματος (πλησίον ιδιοκτησίας οικοδομικού συνεταιρισμού εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α.) στη θέση «Αγία Αικατερίνη ή Σκαφτά χωράφια» Δ.Κ. Νεροκούρου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}

24. Έγκριση χρήσης σε μερικώς ρυμοτομούμενο ακίνητο με ΚΑΕΚ 501500505010 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης {Καλογριδάκης – Χαζιράκης}

25. Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών κατά μήκος της διπλής διαχωριστικής γραμμής της οδού Κολοκοτρώνη, Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου {Χαζιράκης}

26. Προτεραιότητες οδών {Χαζιράκης}

27. Θέσεις φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παπανδρέου Δ.Ε. Χανίων {Χαζιράκης}