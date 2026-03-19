Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΜΕ Χανίων σήμερα Πέμπτη 19/03/2026, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων (δίπλα στην Αγορά).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

Πόλεμος στην Μ. Ανατολή

Πρωτοβουλίες σωματείου με αφορμή τον θάνατο συναδέλφισσας

Αξιολόγηση

Ενημερώσεις

Ψηφίσματα

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ (elmechanion@gmail.com), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ»

