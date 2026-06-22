Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Δ. Ηρακλείου

Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 της πολυετούς δαπάνης για την Πράξη «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση Πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ και του Επικοινωνιακού σχεδίου Δ. Ηρακλείου», συνολικού ποσού 449.961,99€, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 4494/25-9-2025 (ΑΔΑ: 6Χ297ΛΚ-94Ξ).

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την «Προγραμματική σύμβαση με την ΑΟΤΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ: Ενίσχυση διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Δήμου Ηρακλείου, υποστήριξη στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων του τομέα παιδείας και παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες».

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον εταιρικό μετασχηματισμό και την λειτουργική αναμόρφωση των εταιρειών του Δήμου Ηρακλείου».

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με τη συνέχιση της επεξεργασίας για την εισαγωγή στοιχείων και της τεκμηρίωσης του Αρχείου Δημογεροντίας της «Β.Δ.Β.» από ερευνητή με εμπειρία στην αξιοποίηση αρχειακών πηγών και γνώστη του συγκεκριμένου αρχείου.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την υποστήριξη της υπηρεσίας σε ζητήματα του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης» του Δήμου Ηρακλείου.

6. Έγκριση του ΙV Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΜΗΤΕΡΑ» στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Ηρακλείου.

7. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς (Πρακτικό 1) και Ελέγχου της Οικονομικής Προσφοράς (Πρακτικό 2) που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της παροχής Υπηρεσίας: «Εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας για την λειτουργία της 1ης, 2ης και 3ης Γραμμής Mini bus».

8. Λήψη απόφασης εξωδικαστικής αποζημίωσης για ζημία που υπέστη σταθμευμένο όχημά από κάδο απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

9. Εξειδίκευση δαπάνης και ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη πληρεξουσίων για την συζήτηση οκτώ αναιρέσεων Δήμου Ηρακλείου κατά e- ΕΦΚΑ για την Ασφαλιστική Τακτοποίηση Σχολικών Φυλάκων.

10. Εισήγηση για την μετακίνηση του μέλους της τοπικής ομάδας εργασίας «Συνεργαζόμενα Μέρη-Regional Stakeholders Group (RSG)», στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις εργασίες του 6ης Διακρατικής Συνάντησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς με το ακρωνύμιο “STEP UP”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

11. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Αγριμανάκη Γεωργίου στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 με επιστροφή την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

12. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Φ.Ε.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Μ. Ι.

14. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.

16. Εισήγηση για μετατροπή Γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε Ατομική επί της οδού Γερωνυμάκη αρ.3, προς εξυπηρέτηση της κας Π.Ε.