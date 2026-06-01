Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 18:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Οπως ανακοινώθηκε τα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση είναι τα εξής:

• Συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Εξέταση του με αρ. πρωτ. 50.394/24-05-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με Θέμα: Άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος.

• Εξέταση του με αρ. πρωτ. 47.087/14-05-2026 αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Καλομοίρη Νικολάου με Θέμα: Ανάγκη συντήρησης και συνολικής αναβάθμισης του χώρου του αγάλματος του Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο πόλεως.

• Εξέταση του με αρ. πρωτ. 52.885/29-5-2026 εγγράφου της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»με θέμα «Στέγαση των νηπιαγωγείων στο Δήμο Ηρακλείου»

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για τις μεταβολές που προέκυψαν στις

χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης (απόφαση 394/2026

Δημοτικής Επιτροπής).

2. Έγκρισης της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2026 (απόφαση 395/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026, με τη δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 025.3170105086 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Μετατόπιση αρδευτικού αγωγού στον Άγιο Σύλλα» (απόφαση 377/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Έγκριση πρακτικού για μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στο πλαίσιο της με Α.Π. 115419/22-11-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013811370) Σύμβασης.

5. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

6. Παραχώρηση χώρων Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

7. Έγκριση λειτουργίας αναψυκτήριων στο ισόπεδο των ενετικών τειχών από τη

ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

8. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμό πρωτ. 8634/29-01-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018416714 2026-02-02 σύμβασης που αφορά τη εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (γεννήτρια) για τις ανάγκες του νέου κοιμητηρίου του Δήμου Ηρακλείου».

9. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΜΗΜΑ Α:

«Αξιολόγηση και επεξεργασία υλικού τεκμηρίωσης, σχεδιασμός και παραγωγή

έντυπου υλικού προβολής, ντοκιμαντέρ & πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία

εικαστικών συνθέσεων», ΤΜΗΜΑ Γ: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έκθεσης».

10. Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ».

11. Παραλαβή Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου.»

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών».

13. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ. 44/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου». όπως προκύπτει από την αριθ. 682/23-4-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκρισή της.

14. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ.

516/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά την έγκριση

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών ΓεωργίουΠαπανδρέου

και Ιτάνου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου όπως προκύπτει από την αριθ. 3979/13-1-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκρισή της.

15. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη – ΕΠΑ.Λ/

Π.ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Ηρακλείου με ΑΦΜ 997579296 κατά την

περίοδο 2026-2027.

16. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για απασχόληση στο Δήμο Ηρακλείου με ΑΦΜ 997579296 κατά την περίοδο 2026-2027.