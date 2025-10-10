Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

menu
Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Πολυτεχνείο Κρήτης και των όρων της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου για την ανέγερση Πειραματικού Γυμνασίου-Λυκείου, συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Πολυτεχνείο Κρήτης και των όρων της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου για την ανέγερση Πειραματικού Γυμνασίου-Λυκείου {Δήμαρχος}
2. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Πολυτεχνείο Κρήτης και των όρων της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου {Δήμαρχος}
3. Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στον Δήμο Χανίων με ΑΦΜ 997678759 κατά την σχολική περίοδο 2025-2026 {Γεν.Γραμματέας}
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
5. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}
6. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης δικτυακών τόπων – Portalis & Apps Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
7. Έγκριση πρακτικού Νο1/2025 της επιτροπής επίλυσης συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων 2025 που αφορά το Πολυτεχνείο Κρήτης {Αλόγλου}
8. Έγκριση πρακτικού Νο1/2025 της επιτροπής επίλυσης συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων 2025 {Αλόγλου}
9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης κατά της αρ. 54/2025 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης επί της αγωγής του Δήμου Χανίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών {Αλόγλου}
10. Παραχώρηση χώρων ΚΑΠΗ {Σφυράκης}
11. Καθορισμός αντιτίμου διδάκτρων συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων, που διοργανώνει το τμήμα Φιλαρμονικής και μουσικής παιδείας του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης}
12. Καθορισμός αντιτίμου διδάκτρων συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα φωνιτικής και χορωδιακής πρακτικής, που διοργανώνει το τμήμα Φιλαρμονικής και μουσικής παιδείας του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης}
13. Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με το άρθρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
14. Έγκριση πρακτικής άσκησης σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
15. Έγκριση εγγραφής νηπίων σε παιδικό σταθμό του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
16. Έκτακτη εισαγωγή βρεφών σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
17. Παραχώρηση χρήσης των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους {Βαρδάκης}
18. Ίδρυση δημοτικού σχολείου στο σωφρονιστικό κατάστημα Χανίων {Βαρδάκης}
19. Χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης εργαστηρίου ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Γαβαλάδων 28-30, κατ’ εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθμ. 69/2018 απόφαση {Νικηφοράκης}
20. Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου στη Δημοτική Ενότητα Χανίων {Νικηφοράκης}
21. Παράταση της με ΑΔΑΜ 23SYMV013608892/19-10-2023 σύμβασης για την προμήθεια χημικού προσθέτου AD BLUE για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
22. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διοργάνωση διεθνών αγώνων ξιφασκίας {Μιχαηλάκης}
23. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα του ΑΟΚ Χανιά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}
24. Παραχώρηση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς και του Βαρυπέτρου {Μιχαηλάκης}
25. Παραχώρηση Δημοτικού δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας {Μιχαηλάκης}
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία οργάνωσης – υλοποίησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου» {Καλογριδάκης}
27. Παράταση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» {Καλογριδάκης}
28. Έγκριση μη κατάλληλου καθορισμένου χώρου πέραν του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 500740911010 και 500740911012 για να υποδεχθεί τις λειτουργίες του δημοτικού σχολείου Χωραφακίων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4585/18 (ΦΕΚ216Α/24-12-18) περί «ρυθμίσεις για την ανέγερση κτηρίων εκπαίδευσης και υγείας» {Καλογριδάκης}
29. Τροποποίηση της με αρ. πρ. 3894/21-01-2025 εργολαβικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016184166 2025-01-21) με ανάδοχο την «LYDAKIS ESTATE I.K.E., που υπεγράφη για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της από την εταιρεία με την επωνυμία «LYDAKIS Construction Co Α.Ε.» {Καλογριδάκης}

