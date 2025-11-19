menu
20.8 C
Chania
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης – Τα θέματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2026 και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026 της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

1.2 Έγκριση 5ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2025 Π.Κ./Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

1.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
-(εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και ο κ. Κων/νος Παπαδάκης προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.4 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
– (εισηγητές ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ. και ο κ. Νίκος Αλεξάκης προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ. )

1.5 Έγκριση Προγράμματος δράσεων προστασίας, προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
– (εισηγητές ο κ. Σταύρος Τζεδάκης Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. και ο κ. Κων/νος Φωτάκης προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Πρωτογενή Τομέα Π.Κ.)

1.6 Έγκριση Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
– (εισηγητές η κα Γωγώ Μηλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ. και ο κ. Λεωνίδας Τερζής Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Π.Κ. )

1.7 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην i) Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη για χορήγηση α) 52 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ με θέσεις δραστηριοποίησης και β) απόδοση 68 θέσεων δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού, Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σε υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου.
– (εισηγητής ο κ. Μιχάλης Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.)

1.8 Τροποποίηση της αριθμ. 116/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην Έγκριση: i) σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη για χορήγηση α) 184 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκές αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων, και β) 126 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών με λιγότερες από 6 μέρες δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου.
– (εισηγητής ο κ. Μιχάλης Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.).

1.9 Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης του έργου της ΣΑΕ 0822 με κωδικό 2020ΣΕ08220002 και τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΙΓΕΛΠ)», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 5140/24 και σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ
-(εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και η κα. Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ).

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού 18 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», με κύριο του έργου τη ΔΕΥΑ Φαιστού, Φορέα υλοποίησης τον Δήμο Φαιστού και ανάδοχο την εταιρία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π Ε Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου.)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”», άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων.)

4.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4.1 Έγκριση χορήγησης ποσού, συνολικού ύψους οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (8.298,44 €), αντί Μέσων Ατομικής Προστασίας, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Μαίρη Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

 

 

5. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Έγκριση αποζημίωσης σε χρήμα δύο δικαιούχων υπαλλήλων της Π.Ε. Λασιθίου για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2025 και αποζημίωση για το γάλα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου).

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum