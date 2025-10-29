Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

-(εισηγητές ο κος Νικόλαος Ραπτάκης εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ. και η κα Βασιλική Γαβρήλου προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ.)

1.2 Έγκριση 4ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2025 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητής ο κος Ανδρέας Κοκοσάλης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. )

1.3 «Υποβολή καταλόγου υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά για την επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.

– (εισηγήτριες η κα Χρυσούλα Δασκαλάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ. και η κα Νεκταρία Καλογιαννάκη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.)

1.4 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2025 Π.Κ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

-(εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και ο κος Κων/νος Παπαδάκης προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.5 Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, να υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας με την CrediaBank ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και όλα τα απαιτητά έγγραφα προσχώρησης στο διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ (DIAS CREDIT TRANSFER), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και η κα Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.6 Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και η κα Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.7 α) Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης στη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς και β) Αντικατάσταση εκπροσώπου από το Περιφερειακό Συμβούλιο στα συλλογικά όργανα διοίκησης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών ΑΕ “ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ “, στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και η κα Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.8 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Σταύρος Τζεδάκης Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.)

1.9 i) Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής για προκήρυξη για α) τη χορήγηση 15 νέων αδειών με δικαίωμα δραστηριοποίησης και 5 θέσεων-δικαιωμάτων δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» β) τη χορήγηση 35 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών (κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ, Ε) και 5 θέσεων-δικαιωμάτων επαγγελματιών πωλητών (όλων των κατηγοριών) στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021 και 53 επ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ii) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την έκδοση των υπολοίπων πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητές ο κος Μιχαήλ Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ. και η κα Μαρία Χριστοδουλάκη προϊσταμένη τμήματος Εμπορίου Παιδείας, Διεύθυνσης Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ.)

1.10 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην ΜΙΝΩΑ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., στην ΜΙΝΩΑ ΦΟΙΒΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. και στην ΜΙΝΩΑ ΑΡΟΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Νικόλαος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ. και η κα Μαρία Αποστολάκη υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.)

1.11 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) στον δρόμο από την διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου προς Οροπέδιο Στρούμπουλα έως τον οικισμό Αστυράκι, στο έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Σκουλάς Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων μονοπολικών καλωδίων XLPE 150 KV για τα υπόγεια τμήματα Γ.Μ. πλησίον του Υ/Σ Λινοπεραμάτων», με κύριο του έργου Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., ανάδοχο την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και υπεργολάβο την εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου)

2.2 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στις περιοχές επιχωμάτων Α) στην περιοχή του επιχώματος Απομαρμά Χ.Θ. 30+525 έως 30+817, Β) στη Χ.Θ. 26+850, Γ) στη Χ.Θ. 26+700 Δ) στην περιοχή του lane cover Β9-Β20 Ε) Υφιστ. Επ. οδό προς Γέργερη 25+500» με κύριο του έργου τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ανάδοχο τη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1 Ανάκληση της αριθ. 109/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορά στην 1η Συμπλήρωση – Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ». σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.2 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 91/2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Υ687ΛΚ-ΣΗ), που αφορά στην πληρωμή – πλήρη εξόφληση των κονδυλίων της υπ’ αριθμόν 483/2020 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων (1ου Τμήματος), εκδοθείσας επί της με αριθμό και χρονολογία κατάθεσης ΑΓ126/29.3.2017 αγωγής εναγόντων, κατά της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τα στοιχεία και την πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (με στένωση λωρίδας) σε τμήματα της επαρχιακής οδού 38 (Ε.Ο.38: “Προφήτη Ηλία-Μονής Αγίας Τριάδος”) και επαρχιακής οδού 40 (Ε.Ο.40: “ Μονή Αγίας Τριάδος- Περιβολίτσας”), για το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ “ΚΑΜΠΑΝΙ-ΧΟΡΔΑΚΙ-ΣΤΕΡΝΕΣ-ΠΑΖΙΝΟΣ & ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ” Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.-ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Χανίων.

-(εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στην επαρχιακή οδό 9 (Κοξαρέ – Ασώματος – Ιερά Μονή Πρέβελη) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα από την παλαιά Μονή Πρέβελη (λίγο μετά την παλαιά γέφυρα Πρέβελη και την διασταύρωση προς Δρύμισκο) μέχρι την Ιερά Μονή Πρέβελη, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 24ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΞΑΡΕ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ-Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ, ΔΙΧΑΛΟΣΤΡΑΤΟ – ΜΥΡΘΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΥ – ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

4.2 Παράταση προσωρινών μέτρων (παράκαμψη τμημάτων οδού) της επαρχιακής οδού 13 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», 1ο υποέργο της πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

4.3 Διακοπή εκ νέου της οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού 14 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

4.4 Διακοπή της οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού 9 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 9 (ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗΣ), ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 538.880,53 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Έγκριση αποζημίωσης σε χρήμα των δικαιούχων υπαλλήλων της Π.Ε. Λασιθίου για τα μέσα ατομικής προστασίας έτους 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

5.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της επαρχιακής οδού Ν.9 στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

5.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν.42 Σητεία – Αγ. Φωτιά – Παλαιόκαστρον στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

6 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 18/18-09-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης)».