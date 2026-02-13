Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για το 4ο τρίμηνο του 2025 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού {Βαλυράκης}

2. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2026 {Βαλυράκης}

3. Κατάρτιση πινάκων πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 {Βαλυράκης}

4. Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2026 {Αλόγλου – Καλογριδάκης}

5. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2026 {Αλόγλου}

6. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων {Αλόγλου}

7. Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Δ’ τρίμηνο 2025 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

8. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Χανίων για το έτος 2026 {Ψαρουδάκης}

9. Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων / επιβλαβών πλοίων σε θαλάσσιους χώρους εκτός λιμένων {Δήμαρχος}

10. Ορισμός εκπροσώπου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2026-2027 {Δήμαρχος}

11. Απομάκρυνση ή μη περιπτέρου στην οδό Σελίνου αρ. 25 {Νικηφοράκης}

12. Έγκριση αιτήματος προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Πάρκου Αγίων Αποστόλων ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης – Χαζιράκης}

Την ίδια μέρα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Σώματος με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026 και Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού) και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Χανίων

2) Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2026