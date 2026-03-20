Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την Πέμπτη στις 17:00, με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Αναλυτικά ο πίνακας θεμάτων:

1. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας και μετονομασίας οδών {Πρόεδρος ΔΣ}

2. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης {Δήμαρχος}

3. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής Δήμου Χανίων 2026 {Γεν. Γραμματέας}

4. Παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλία Thievery Corporation {Γεν. Γραμματέας}

5. Παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλίες {Γεν. Γραμματέας}

6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για μη κερδοσκοπική εκδήλωση {Γεν. Γραμματέας}

7. Αύξηση ωρών μειωμένου ωραρίου υπαλλήλων από ημιαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση {Γεν. Γραμματέας}

8. Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 71/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 54/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

9. Δημοπράτηση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος και ομορία για τα έτη 2026-2027-2028 {Αλόγλου}

10. Παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων, λόγω συνταξιοδότησης {Αλόγλου}

12. Ορισμός επιτροπής εγγραφών και επιτροπής ενστάσεων εγγραφών- επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων {Μπούτζουκας}

13. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 901/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 360/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς για την ημέρα Πέμπτη {Νικηφοράκης}

14. Αίτημα παραχώρησης σταντ στο αίθριο του Δημαρχείου {Νικηφοράκης}

15. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση δέκα τριών ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2026 {Ψαρουδάκης}

16. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς (Athletikapp IKE) {Μιχαηλάκης}

17. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς (Α.Σ.΄The Cretan Gunners΄) {Μιχαηλάκης}

18. Παραχώρηση και κλείσιμο οδών του Δήμου Χανίων για την διεξαγωγή του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης {Μιχαηλάκης}

19. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για ετήσια επίδειξη αθλημάτων ¨ΠΙΡΑΝΧΑΣ¨ {Μιχαηλάκης}

20. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για αθλοΠΑΙΔΕΙΕΣ (Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων) {Μιχαηλάκης}

21. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα της ΕΑΧ Χανιά, για το πρωτάθλημα Κορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}

22. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα του Γ.Σ.Σ. Ιδομενέα, για το πρωτάθλημα Παίδων (χειροσφαίριση) την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}

23. Συνδιοργάνωση φεστιβάλ Ρομποτικής MRC JUNIOR στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Σούδας {Μιχαηλάκης}

24. Αίτημα συνδιοργάνωσης Διεθνούς meeting στίβου «Βενιζέλεια – Χανιά 2026» {Μιχαηλάκης}

25. Αίτημα συνδιοργάνωσης 6ης Ολυμπιάδας Εκπειδευτικής Ρομποτικής MRC Global Olympiad 2027 στο κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

26. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FTTH’’ της MEDIANET INVEST A.E για την Γ’ Φάση του έργου {Καλογριδάκης}

27. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FTTH’’ της MEDIANET INVEST A.E για την Δ’ Φάση του έργου {Καλογριδάκης}

28. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ’’ της UNITED FIBER Μ.Α.Ε {Καλογριδάκης}

29. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων για την κατασκευή οπτικών ινών της UltrafastOTE με τίτλο ‘’ΕΡΓΟ RAP ΓΑΛΑΤΑ UFBB’’ της UNITED FIBER Μ.Α.Ε {Καλογριδάκης}

30. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη περιοχή των Αγ. Αποστόλων για φιλανθρωπικό πασχαλινό bazaar {Καλογριδάκης}

31. Έγκριση έδρας και δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση βοηθητικού χώρου εντός του οικοπέδου του Μουσείου Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων στην ΚΟΙΝΣΕΠ «ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» {Χαζιράκης}

32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μελέτης ανάπλασης της οδού «Στρατηγού Τζανακάκη» Δ.Ε. Χανίων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με ποδηλατόδρομο {Χαζιράκης}

33. Κανονισμός λειτουργίας συστήματος βυθιζόμενων μπαρών εισόδου – εξόδου Παλιάς Πόλης Χανίων {Χαζιράκης}

34. Καθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων στη περιοχή ανάπλασης των 30 οικοδομικών τετραγώνων (όπισθεν και παραπλέυρως του ΚΤΕΛ Χανίων) {Χαζιράκης}

35. Καθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων σε περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων {Χαζιράκης}

36. Εξέταση αιτημάτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την παραχώρηση θέσης στάσης {Χαζιράκης}

37. Επανακαθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων, οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ και μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών, ορισμός διαβάσεων πεζών, καθώς και θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (στην ανατολική πλευρά) στην οδό Δασκαλογιάννη και στην οδό Αρχολέων της Δ.Κ. Χανίων {Χαζιράκης}