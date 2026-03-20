Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Πέμπτη στις 17:00, με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Αναλυτικά ο πίνακας θεμάτων:

1. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας και μετονομασίας οδών {Πρόεδρος ΔΣ}
2. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης {Δήμαρχος}
3. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής Δήμου Χανίων 2026 {Γεν. Γραμματέας}
4. Παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλία Thievery Corporation {Γεν. Γραμματέας}
5. Παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλίες {Γεν. Γραμματέας}
6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για μη κερδοσκοπική εκδήλωση {Γεν. Γραμματέας}
7. Αύξηση ωρών μειωμένου ωραρίου υπαλλήλων από ημιαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση {Γεν. Γραμματέας}
8. Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 71/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 54/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
9. Δημοπράτηση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος και ομορία για τα έτη 2026-2027-2028 {Αλόγλου}
10. Παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων, λόγω συνταξιοδότησης {Αλόγλου}
12. Ορισμός επιτροπής εγγραφών και επιτροπής ενστάσεων εγγραφών- επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων {Μπούτζουκας}
13. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 901/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 360/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς για την ημέρα Πέμπτη {Νικηφοράκης}
14. Αίτημα παραχώρησης σταντ στο αίθριο του Δημαρχείου {Νικηφοράκης}
15. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση δέκα τριών ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2026 {Ψαρουδάκης}
16. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς (Athletikapp IKE) {Μιχαηλάκης}
17. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς (Α.Σ.΄The Cretan Gunners΄) {Μιχαηλάκης}
18. Παραχώρηση και κλείσιμο οδών του Δήμου Χανίων για την διεξαγωγή του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης {Μιχαηλάκης}
19. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για ετήσια επίδειξη αθλημάτων ¨ΠΙΡΑΝΧΑΣ¨ {Μιχαηλάκης}
20. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για αθλοΠΑΙΔΕΙΕΣ (Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων) {Μιχαηλάκης}
21. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα της ΕΑΧ Χανιά, για το πρωτάθλημα Κορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}
22. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα του Γ.Σ.Σ. Ιδομενέα, για το πρωτάθλημα Παίδων (χειροσφαίριση) την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}
23. Συνδιοργάνωση φεστιβάλ Ρομποτικής MRC JUNIOR στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Σούδας {Μιχαηλάκης}
24. Αίτημα συνδιοργάνωσης Διεθνούς meeting στίβου «Βενιζέλεια – Χανιά 2026» {Μιχαηλάκης}
25. Αίτημα συνδιοργάνωσης 6ης Ολυμπιάδας Εκπειδευτικής Ρομποτικής MRC Global Olympiad 2027 στο κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
26. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FTTH’’ της MEDIANET INVEST A.E για την Γ’ Φάση του έργου {Καλογριδάκης}
27. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FTTH’’ της MEDIANET INVEST A.E για την Δ’ Φάση του έργου {Καλογριδάκης}
28. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ’’ της UNITED FIBER Μ.Α.Ε {Καλογριδάκης}
29. Έγκριση έργου Χαμηλής Όχλησης στο Δήμο Χανίων για την κατασκευή οπτικών ινών της UltrafastOTE με τίτλο ‘’ΕΡΓΟ RAP ΓΑΛΑΤΑ UFBB’’ της UNITED FIBER Μ.Α.Ε {Καλογριδάκης}
30. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη περιοχή των Αγ. Αποστόλων για φιλανθρωπικό πασχαλινό bazaar {Καλογριδάκης}
31. Έγκριση έδρας και δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση βοηθητικού χώρου εντός του οικοπέδου του Μουσείου Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων στην ΚΟΙΝΣΕΠ «ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» {Χαζιράκης}
32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μελέτης ανάπλασης της οδού «Στρατηγού Τζανακάκη» Δ.Ε. Χανίων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με ποδηλατόδρομο {Χαζιράκης}
33. Κανονισμός λειτουργίας συστήματος βυθιζόμενων μπαρών εισόδου – εξόδου Παλιάς Πόλης Χανίων {Χαζιράκης}
34. Καθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων στη περιοχή ανάπλασης των 30 οικοδομικών τετραγώνων (όπισθεν και παραπλέυρως του ΚΤΕΛ Χανίων) {Χαζιράκης}
35. Καθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων σε περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων {Χαζιράκης}
36. Εξέταση αιτημάτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την παραχώρηση θέσης στάσης {Χαζιράκης}
37. Επανακαθορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης και αντίστοιχης ζώνης στάσης – στάθμευσης αυτοκινήτων, οχημάτων μονίμων κατοίκων, οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ και μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών, ορισμός διαβάσεων πεζών, καθώς και θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (στην ανατολική πλευρά) στην οδό Δασκαλογιάννη και στην οδό Αρχολέων της Δ.Κ. Χανίων {Χαζιράκης}

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

