Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ {Δήμαρχος}

2. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

3. Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2025 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}

4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 183/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Αναμόρφωσης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}

7. Καθορισμός τελών αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

8. Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) στο Δήμο Χανίων {Ζερβουδάκη}

9. Παραχώρηση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

10. Παραχώρηση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων για τη συγκρότηση του Πενταμελούς Συμβουλίου Στήριξης Πειραματικού Λυκείου Χανίων {Βαρδάκης}

12. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Γιαννακάκης}

13. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού DANCE DAYS CHANIA 2026 {Γιαννακάκης}

14. Αρωγή του Δήμου Χανίων σε κινηματογραφική παραγωγή {Γιαννακάκης}

15. Συνδιοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων 4 {Γιαννακάκης}

16. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων έτους 2026 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}

17. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Αποκομιδής Απορριμμάτων έτους 2026 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}

18. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (ΘΗΣΕΑΣ) {Μιχαηλάκης}

19. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΤΙΑΚΟΣ) {Μιχαηλάκης}

20. Παραχώρηση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς και του Βαρυπέτρου {Μιχαηλάκης}

21. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καμπανίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 {Μιχαηλάκης}

22. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}

23. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστής Κωπηλασίας {Μιχαηλάκης}

24. Παραχώρηση Δημοτικού Γυμναστηρίου της Αμπεριάς {Μιχαηλάκης}

25. Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας {Μιχαηλάκης}

26. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων {Μιχαηλάκης}

27. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στο Ναυταθλητικό Αθλητικό Σύλλογο Σούδας {Μιχαηλάκης}

28. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας στο αθλητικό σωματείο Ακαδημία ποδοσφαίρου Σούδας για την διεξαγωγή καλοκαιρινού camp {Μιχαηλάκης}

29. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στην αθλητική Ένωση Πλατανιά {Μιχαηλάκης}

30. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας στον Α.Π.Σ Ασπίδα Ναυστάθμου Κρήτης {Μιχαηλάκης}

31. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νεροκούρου στον αθλητικό σύλλογο ΧΑΝΙΑ CITY {Μιχαηλάκης}

32. Παραχώρηση Αθλητικού Κέντρου Χαρωδιάς στην Ε.Φ.Α. ΘΗΣΕΑΣ Περιβολίων {Μιχαηλάκης}

33. Παραχώρηση Αθλητικού Κέντρου Χαρωδιάς στον Αθλητικό Όμιλο Περιβολίων {Μιχαηλάκης}

34. Παραχώρηση αύλειου χώρου του Δημοτικού γηπέδου Βαρυπέτρου στον Κρητικό Παραδοσιακό Σύλλογο «ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ» {Μιχαηλάκης}

35. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγίων Αποστόλων στο αθλητικό σωματείο Ακαδημίας Δ. Νέας Κυδωνίας {Μιχαηλάκης}

36. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων στο σωματείο Ε.Φ.Α. ΘΗΣΕΑΣ Περιβολίων για την πραγματοποίηση της ετήσιας γιορτής της ακαδημίας τους {Μιχαηλάκης}

37. Συνδιοργάνωση διεθνούς τουρνουά “Beach Handball Chania Tournament 2026” {Μιχαηλάκης}

38. Παραχώρηση χρήσης κτιρίων εντός της Πλατείας Καθιανών και Εκθεσιακών Βιτρινών {Καλογριδάκης}

39. Αίτημα ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρωνίου, για παράταση της δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας πλησίον του Ιερού Ναού που χρησιμοποιείται ως γραφίο του Ιερέως {Καλογριδάκης}

40. Έκφραση γνώμης για τη μελέτη οριστικής οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος (χωρίς έργα διευθέτησης) εκτός οικισμού Κουνουπιδιανών – Πλακουρών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων εν επαφή ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης {Καλογριδάκης}

41. Παράταση (4η) προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Ολοκλήρωση / εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών αρμοδιότητας Δήμου Χανίων βάσει προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» {Καλογριδάκης}

42. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων για διάνοιξη πεζόδρομου περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

43. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων για διάνοιξη δρόμου περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

44. Έγκριση συμπληρωματικής αποζημίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

45. Έγκριση συμπληρωματικής αποζημίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

46. Παρακατάθεση αποζημίωσης για τη διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων περιοχής «ΧΑΛΕΠΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

47. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου Σχεδίου Πόλεως Κουμπές Μουρνιών {Χαζιράκης}

48. Χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ αποκλειστικά με την δραστηριότητα του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ), που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ζαμπελίου αρ. 57 & Δούκα, στο Ο.Τ. 193, κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Νικηφοράκης}