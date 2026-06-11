Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ {Δήμαρχος}
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
3. Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2025 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}
4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 183/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Αναμόρφωσης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}
7. Καθορισμός τελών αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
8. Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) στο Δήμο Χανίων {Ζερβουδάκη}
9. Παραχώρηση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
10. Παραχώρηση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων για τη συγκρότηση του Πενταμελούς Συμβουλίου Στήριξης Πειραματικού Λυκείου Χανίων {Βαρδάκης}
12. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Γιαννακάκης}
13. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού DANCE DAYS CHANIA 2026 {Γιαννακάκης}
14. Αρωγή του Δήμου Χανίων σε κινηματογραφική παραγωγή {Γιαννακάκης}
15. Συνδιοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων 4 {Γιαννακάκης}
16. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων έτους 2026 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
17. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Αποκομιδής Απορριμμάτων έτους 2026 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
18. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (ΘΗΣΕΑΣ) {Μιχαηλάκης}
19. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΤΙΑΚΟΣ) {Μιχαηλάκης}
20. Παραχώρηση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς και του Βαρυπέτρου {Μιχαηλάκης}
21. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καμπανίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 {Μιχαηλάκης}
22. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}
23. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστής Κωπηλασίας {Μιχαηλάκης}
24. Παραχώρηση Δημοτικού Γυμναστηρίου της Αμπεριάς {Μιχαηλάκης}
25. Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας {Μιχαηλάκης}
26. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων {Μιχαηλάκης}
27. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στο Ναυταθλητικό Αθλητικό Σύλλογο Σούδας {Μιχαηλάκης}
28. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας στο αθλητικό σωματείο Ακαδημία ποδοσφαίρου Σούδας για την διεξαγωγή καλοκαιρινού camp {Μιχαηλάκης}
29. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας στην αθλητική Ένωση Πλατανιά {Μιχαηλάκης}
30. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Σούδας στον Α.Π.Σ Ασπίδα Ναυστάθμου Κρήτης {Μιχαηλάκης}
31. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νεροκούρου στον αθλητικό σύλλογο ΧΑΝΙΑ CITY {Μιχαηλάκης}
32. Παραχώρηση Αθλητικού Κέντρου Χαρωδιάς στην Ε.Φ.Α. ΘΗΣΕΑΣ Περιβολίων {Μιχαηλάκης}
33. Παραχώρηση Αθλητικού Κέντρου Χαρωδιάς στον Αθλητικό Όμιλο Περιβολίων {Μιχαηλάκης}
34. Παραχώρηση αύλειου χώρου του Δημοτικού γηπέδου Βαρυπέτρου στον Κρητικό Παραδοσιακό Σύλλογο «ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ» {Μιχαηλάκης}
35. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγίων Αποστόλων στο αθλητικό σωματείο Ακαδημίας Δ. Νέας Κυδωνίας {Μιχαηλάκης}
36. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων στο σωματείο Ε.Φ.Α. ΘΗΣΕΑΣ Περιβολίων για την πραγματοποίηση της ετήσιας γιορτής της ακαδημίας τους {Μιχαηλάκης}
37. Συνδιοργάνωση διεθνούς τουρνουά “Beach Handball Chania Tournament 2026” {Μιχαηλάκης}
38. Παραχώρηση χρήσης κτιρίων εντός της Πλατείας Καθιανών και Εκθεσιακών Βιτρινών {Καλογριδάκης}
39. Αίτημα ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρωνίου, για παράταση της δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας πλησίον του Ιερού Ναού που χρησιμοποιείται ως γραφίο του Ιερέως {Καλογριδάκης}
40. Έκφραση γνώμης για τη μελέτη οριστικής οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος (χωρίς έργα διευθέτησης) εκτός οικισμού Κουνουπιδιανών – Πλακουρών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων εν επαφή ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης {Καλογριδάκης}
41. Παράταση (4η) προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Ολοκλήρωση / εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών αρμοδιότητας Δήμου Χανίων βάσει προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» {Καλογριδάκης}
42. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων για διάνοιξη πεζόδρομου περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
43. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων για διάνοιξη δρόμου περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
44. Έγκριση συμπληρωματικής αποζημίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
45. Έγκριση συμπληρωματικής αποζημίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
46. Παρακατάθεση αποζημίωσης για τη διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων περιοχής «ΧΑΛΕΠΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
47. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου Σχεδίου Πόλεως Κουμπές Μουρνιών {Χαζιράκης}
48. Χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ αποκλειστικά με την δραστηριότητα του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ), που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ζαμπελίου αρ. 57 & Δούκα, στο Ο.Τ. 193, κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Νικηφοράκης}