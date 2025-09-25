Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα (29/09) στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Αναλυτικά τα θέματα είναι:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}

2. Αναγκαιότητα σύναψης δανείου για τη χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων {Αλόγλου}

3. Εισηγητική Έκθεση για το 2ο τρίμηνο 2025 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού {Κοτσιφάκης}

4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Κοτσιφάκης}

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Βαλυράκης}

6. Παράταση χωροθέτησης των Λαϊκών Αγορών για τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από την 1/10/2025 έως και 30/11/2025 {Νικηφοράκης}

7. Τροποποίηση Ίδρυσης Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

8. Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

9. Έγκριση παράτασης της υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση» του άξονα 6 του ΧΠ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» έως 30/11/2025 {Λέκκας}

10. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος» του Δήμου Χανίων {Λέκκας}

11. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}

12. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για τα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 {Μιχαηλάκης}

13. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την οργάνωση αθλητικών Καμπ για νέους αθλητές {Μιχαηλάκης}

14. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διοργάνωση μιας αθλητικής – εκπαιδευτικής δράσης σε παιδιά από την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης {Μιχαηλάκης}

15. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πάρκο Αγίων Αποστόλων) για την διοργάνωση του αθλητικού event «ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ» {Μιχαηλάκης}

16. Έγκριση καθυστερημένων παραχωρήσεων χώρου στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας {Μιχαηλάκης}

17. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

18. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας {Μιχαηλάκης}

19. Εξέταση της κατ’ εξαίρεσης χορήγησης σύμφωνης γνώμης για εργαστήριο κατασκευής τεχνητών οδόντων στη Παλιά Πόλη Χανίων {Καλογριδάκης}

20. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων (εκτός κανονισμού) για τον μήνα Οκτώβριο {Γιαννακάκης}

21. Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}

22. Υποστήριξη του Δήμου Χανίων σε ημερίδα {Αλόγλου}