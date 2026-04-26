Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 18:00 θα συνεδριάσει, όπως ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Τα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

• Εξέταση του με αρ. πρωτ. 27.970/20-3-2026 αιτήματος των δημοτικών παρατάξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» και «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» καθώς και των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρεάκη Αντιγόνης και Βλαχάκη Γεωργίου με θέμα «Αποτύπωση εξόδων και εσόδων της ΔΕΠΑΝΑΛ και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Π.Σ.Κ.Η. για εισαγωγή σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.».

• Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 28.234/23-3-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Αλμυρός και υδατική πολιτική. Ώρα για σαφείς αποφάσεις».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 210/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Τοποθέτηση οριοδεικτών σε τμήμα της Παραλιακής Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου (λήξη

δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ .πρωτ. 19.130/27-02 2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) – (απόφαση 211/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκαταστάσεις ρυθμίσεων προτεραιότητας σε κόμβους

κυκλικής κίνησης στο Ηράκλειο(λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. πρωτ. 19.130/27-02-2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) – (απόφαση 212/2026 Δημοτικής

Επιτροπής).

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ιερολοχιτών και Ν. Σουκατζίδη, τοποθέτηση

διαβάσεων πεζών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. πρωτ. 19.130/27-02-2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) – (απόφαση

213/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευτέρπης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. πρωτ. 19.130/27-02-2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) – (απόφαση 214/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των οδών Κνωσσού – Καποδιστρίου – Ιωνίας -Γεωργίου Παπανδρέου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. πρωτ. 19.130/27-02-2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) (απόφαση 215/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

7. Μετακίνηση θέσης στάσης Λεωφορείων στην οδό Αβέρωφ (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. πρωτ. 19.130/27-02-2026 1ου Πρακτικού Κυκλοφορίας) (απόφαση 216/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Ικάρου προς εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου» – (απόφαση 217/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης» – (απόφαση 246/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

10. Επανέγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, σε εγκατάσταση Γραφείων, Σταθμού Λεωφορείων και Πρατήριου Υγρών Καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, επί Δημοτικής Οδού, στη θέση «Δύο Αοράκια», Δ.Δ. Νέας Αλικαρνασσού, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός της Π.Ε.39 του Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Νέας Αλικαρνασσού, ιδιοκτησίας ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. – (απόφαση 248/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

11. Έγκριση νέας παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μιχελινάκη, Μιχαήλ Κουρμούλη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, και Ούλαφ Πάλμε, για την υλοποίηση του Έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου» του ΟΑΚ ΑΕ που είχαν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 108/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (200/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) – (απόφαση 249/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

12. Έγκριση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2026.

13. Παραχώρηση ταφοπεδίου για εσαεί ενταφιασμό του Μανώλη Λιδάκη.

14. Έγκριση εκ νέου μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμό πρωτ. 135.887/04-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018082206 2025-12-04) σύμβασης που αφορά την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση τοπικών

κλιματιστικών μονάδων δαπέδου στα κτίρια Ι & ΙΙ του σχολικού συγκροτήματος της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας.

15. Έγκρισή παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 143705/23-12-2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25SYMV018252348 2025-12-24) που αφορά τη εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Καυστήρων και Λεβήτων Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων».

16. Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ».

17. Μετάθεση ημερομηνίας παράδοσης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3/«Δημιουργία Μόνιμης

Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι ΤΜΗΜΑ Β».

18. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα 01-01-2025 έως 31-12-2025.

19. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα 01-01-2025 έως 31-12-2025.

20. Έγκριση Προϋποθέσεων Εγγραφών και ηλεκτρονικής μοριοδότησης βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

21. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής, Ελέγχου Μοριοδότησης και Ενστάσεων που αφορούν στις εγγραφές βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

22. Μη ανανέωση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Ι ́ ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.

23. Έγκριση διενέργειας παζαριού βιβλίων στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων του Δήμου.

24. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πάγιου

εξοπλισμού, αναλωσίμων και λοιπών υλικών των τεσσάρων (4) ΚΗΦΗ και των εννέα

(9) ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου με νέο ιδιοκτήτη.

25. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

26. Ακύρωση της με αρ. 58/2026 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έκδοση νέας σχετικά με τη μείωση προστίμων ανέγερσης και διατήρησης που βεβαιώθηκαν στον κ. Φουρούλη Στυλιανό του Ιωάννου.

27. Καθορισμός αμοιβής της ορισθείσας δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ρόβλιας Δικηγορική Εταιρεία», σύμφωνα με την με αριθμ. 208/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (αριθμός πρακτικού 17), ως δικηγόρου του Δήμου Ηρακλείου για τη νομική εκπροσώπησή του στη συζήτηση α) Της με αρ. κατάθεσης Ε 2306/2024 αίτησης Ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΟΤΕ ή COSMOTE), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στρεφόμενης κατά της με αρ. 350/2024 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και β) Των πρόσθετων λόγων επ ’αυτής.