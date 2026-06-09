Συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Χανίων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί, όπως ανακοινώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ στο Δημαρχείο Χανίων στις 11-06-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση ωραρίου και κατηγορίας φορτηγών/οχημάτων τροφοδοσίας εντός του δακτυλίου κυκλοφορίας της πόλης των Χανίων.

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ του ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ -ΣΟΥΡΜΕΛΗ 8- .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ του ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ -ΣΟΥΡΜΕΛΗ 6-.

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ της εταιρείας ΄΄ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΄΄ .

5.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ του ΦΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ .

6.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ του ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ .

7.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ της εταιρείας ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΣΙΑ Ε.Ε .

8. Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ του ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ .

9.Eνημέρωση για θέματα Παιδείας από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο .

10.Πρόταση ΛΑΣΥ για δημιουργική Απασχόληση παιδιών και εφήβων.