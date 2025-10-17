Συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Χανίων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ στο Δημαρχείο Χανίων στις 23-10-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ .
2. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ της ΤΣΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ .
3.Γνωμοδότηση για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου .
