Συνεδριάζει η τοπική κοινότητα Χανίων

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ στο Δημαρχείο Χανίων στις 23-10-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ .

2. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός του ΚΥΕ της ΤΣΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ .

3.Γνωμοδότηση για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου .