Την Μ. Τρίτη 7 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση οριοδεικτών σε τμήμα της Παραλιακής Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκαταστάσεις ρυθμίσεων προτεραιότητας σε κόμβους κυκλικής κίνησης στο Ηράκλειο (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ιερολοχιτών και Ν. Σουκατζίδη – τοποθέτηση διαβάσεων πεζών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευτέρπης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των οδών Κνωσσού-Καποδιστρίου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μετακίνηση θέσης στάσης Λεωφορείων στην οδό Αβέρωφ (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ.πρωτ.19130/27-2-2026 1ου πρακτικού κυκλοφορίας).

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Ικάρου προς εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου».

9. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης (2027-2030).