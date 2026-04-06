Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Χανίων

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χανίων, με μια εκτενή ημερήσια διάταξη που καλύπτει ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, έργων, προσλήψεων και παρεμβάσεων στην πόλη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο, με πρώτο θέμα την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΧ για το 2026, ενώ ακολουθούν τρεις διαδοχικές αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού και αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

Στα θέματα περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα καθημερινότητας και υποδομών, όπως η χωροθέτηση ταΐστρας και ποτίστρας για αδέσποτα στη Σούδα, η δημιουργία διάβασης στη λεωφόρο Καζαντζάκη, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για σχολικές μονάδες.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη θέματα αξιοποίησης δημοτικών χώρων, μισθώσεων, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, καθώς και εγκρίσεις δαπανών για εκδηλώσεις, φεστιβάλ και προγράμματα εκπαίδευσης.