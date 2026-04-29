Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (video)

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων, η έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη Ίδρυσης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και η έγκριση λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Χανίων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη Ίδρυσης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης {Δήμαρχος}

2. Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Χανίων {Αλόγλου}

3. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά Χανίων {Αλόγλου}

4. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2026 {Αλόγλου}

5. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2026 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Βαλυράκης}

6. Έγκριση Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2026 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Ο.Π.Δ του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Βαλυράκης}

7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}

8. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}

9. Έγκριση διεξαγωγής επίδειξης του ακροβατικού σμήνους “Red Arrows” της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας στον Παλιό Λιμένα Χανίων {Λέκκας}

10. Απόδοση της Β’ Κατανομής 2026 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου {Βαρδάκης}

11. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής-εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων & Δ/νσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2026 { Τσουπάκης }

12. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (Πανακρωτηριακός) {Μιχαηλάκης}

13. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (ΕΠΣ Χανίων) {Μιχαηλάκης}

14. Παραχώρηση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου) {Μιχαηλάκης}

15. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας για την διεξαγωγή ενός Summer Basketball Camp (Σχίζας) {Μιχαηλάκης}

16. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων (εκτός κανονισμού) για τον μήνα Mάιο {Γιαννακάκης}

17. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Φιλοζωικού Σωματείου “ Η προστασία των ζώων” {Νικηφοράκης}

18. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «Γεωτρύπανο» εντός του οικισμού Περιβολίων, με σκοπό τη δημιουργία χώρου βραχείας στάθμευσης για τη μεταφορά μαθητών από και προς το Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο { Καλογριδάκης }

19. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της συμβάσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Καλογριδάκης}

20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη οδό Σολωμού της ΔΕ Χανίων{ Καλογριδάκης }

21. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση έργου υπογειοποίησης τμήματος δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Χαλέπα { Καλογριδάκης }

22. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης και επικειμένων προς ιδιοκτησία στην περιοχή Χαλέπα {Χαζιράκης}

23. Έγκριση παρακατάθεσης συμπληρωματικής αποζημίωσης προς ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή {Χαζιράκης}

24. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων για διάνοιξη οδών στα σχέδια πόλεως «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» και «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ» {Χαζιράκης}

25. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Χανίων στο ΟΤ 452 (αρ. 1/2026 απόφαση επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}

26. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης στην περιοχή «ΧΑΛΕΠΑ» {Χαζιράκης}