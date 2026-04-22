Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (video)

Θέματα Λογοδοσίας 22-4-2026

Από Δημοτικούς Συμβούλους

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ρωτήσαμε τη δημοτική αρχή αν έχει υπάρξει από την πλευρά της κάποια νομική πράξη που ακολούθησε την από 8/2/2023 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με τη μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στον δημοτικό κήπο. Η από το 2023 απόφαση παραπέμπει σε επαναφορά της υπόθεσης στα δικαστήρια από τον επιμελέστερο των διαδίκων με την κατάθεση κλήσης. Έκανε κάτι έκτοτε η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και ο πρόεδρος, στον οποίο είχε ανατεθεί να μεριμνήσει περαιτέρω, και πλέον ο Δήμος, μετά την κατάργηση του φορέα;

Σε εκείνη τη συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατό να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση και το θέμα έμεινε μετέωρο με την υπόσχεση απάντησης μόλις καθίστατο δυνατή η επικοινωνία με το νομικό τμήμα του Δήμου. Σήμερα, ικανό χρόνο μετά, θα θέλαμε μια απάντηση στο ίδιο εκείνο ερώτημα: έχει υπάρξει κάποια νομική πράξη από την πλευρά του Δήμου για το θέμα, όπως όριζε η απόφαση του ΔΣ του ΚΑΜ, όπως τότε συμβούλευε η νομικός που ασχολήθηκε με το θέμα και όπως παρότρυνε η απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου, και ποια ακριβώς πράξη έχει τελεστεί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σοφία Ελευθεριάδου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πολλές φορές σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έχουμε αναφερθεί στον Πολεοδομικό σχεδιασμό που αφορά στο Δήμο μας. Είναι γνωστό πως ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης, είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται η οργάνωση του χώρου, οι υποδομές, οι χρήσεις γης, η οικονομική ανάπτυξη.

Μετά τη μη ολοκλήρωση του ΓΠΣ του Δήμου μας, από το Μάρτη του 2025, την υπόσχεση από αρμοδίους ότι θα ήταν εφικτό να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης του ΤΠΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα και τη διαβεβαίωση μάλιστα ότι είχε εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το σκοπό αυτό,

Ρωτάμε τη δημοτική αρχή

• Είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης για τα οποία πριν έξι μήνες υπήρχε η διαβεβαίωση πως “βαίνουν προς ολοκλήρωση”;

• Πότε προγραμματίζεται η ανάθεση της μελέτης του ΤΠΣ για τον Δήμο μας;

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θέμα: Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα των Χανίων

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα των Χανίων αποτελεί σήμερα το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα για τους κατοίκους της πόλης, με βασικές εκφάνσεις την έλλειψη θέσεων στάθμευσης –ιδιαίτερα για τους μόνιμους κατοίκους– και την ολοένα και δυσκολότερη πρόσβαση στο κέντρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για:

• τη διαχείριση της στάθμευσης και την εξασφάλιση θέσεων για κατοίκους,

• την ανακατανομή του δημόσιου χώρου,

• και την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Την ίδια στιγμή:

• το ΣΒΑΚ αναγνωρίζει ήδη σημαντικό έλλειμμα θέσεων στάθμευσης για κατοίκους,

• ενώ οι κρίσιμες παρεμβάσεις (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μονοδρομήσεις, στάθμευση) χαρακτηρίζονται ως άμεσης προτεραιότητας.

Παρόλα αυτά, η δημοτική αρχή φέρνει εισηγήσεις που:

• κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις προβλέψεις του ΣΒΑΚ ως προς τη στάθμευση κατοίκων,

• επιδεινώνουν την ήδη υπάρχουσα κατάσταση στο κέντρο,

• και δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο υλοποίησης.

Ερωτάται η δημοτική αρχή:

1. Σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες από το ΣΒΑΚ παρεμβάσεις της πρώτης φάσης (0–3 έτη), ειδικά σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις;

2. Ποια είναι η πραγματική απόκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

3. Έχει εξασφαλιστεί η προβλεπόμεν ετήσια χρηματοδότηση (€/έτος) των προτεινόμενων μέτρων / παρεμβάσεων;

4. Με ποια τεκμηρίωση φέρνει εισηγήσεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΣΒΑΚ για τη στάθμευση κατοίκων, τη στιγμή που το ίδιο το σχέδιο καταγράφει έλλειμμα και ανάγκη ενίσχυσης αυτών των θέσεων;

5. Προτίθεται να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ, ή αναθεωρεί την αναγκαιότητα υλοποίησης των εγκεκριμένων μελετών, και αν ναι, με ποιές πολιτικές προτεραιότητες αναθεωρεί αυτές;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θέμα: Σχετικά με την συντήρηση των σχολείων

Η κατάσταση που επικρατεί στα σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων δεν είναι ούτε καινούργια ούτε άγνωστη στη δημοτική αρχή. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει τη συντήρηση ως «κόστος» και όχι ως βασική υποχρέωση για υποδομές σύγχρονες στα πλαίσια των αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Χαρακτηριστικά είναι όσα αναδεικνύονται και στο πρόσφατο δημοσίευμα του Flashnews.gr με τίτλο «Χανιά: Πόσο κοστίζει η απλή συντήρηση των σχολείων και γιατί δεν γίνεται όπως πρέπει»,



Που αναφέρεται ιδιαίτερα στο ΓΕΛ Ακρωτηρίου.

Την ίδια ώρα, παραμένουν άλυτα ακόμη και στοιχειώδη προβλήματα, όπως ηλεκτρολογικές βλάβες, φωτισμός, μικροεπισκευές — ζητήματα που συσσωρεύονται και που τελικά οδηγούν σε μεγαλύτερες φθορές και πολύ πιο ακριβές παρεμβάσεις

Η πραγματικότητα είναι ότι τόσο από το κεντρικό (πχ πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου) όσο και από το τοπικό κράτος επιλέγεται συνειδητά η εγκατάλειψη, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται «μεγάλα έργα» και εργολαβίες, αντί για σταθερή, καθημερινή φροντίδα των σχολείων.

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

• Έχει εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα ένα σταθερό, μόνιμο σύστημα προληπτικής συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου; Και αν ναι, σε πιο βαθμό καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες συντήρησης των σχολικών κτιρίων;

• Πόσο προσωπικό διαθέτει ο Δήμος για άμεσες παρεμβάσεις (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνίτες) και πόσες τέτοιες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο;

• Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, όταν ακόμη και βασικές υποδομές δεν λειτουργούν όπως πρέπει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η

Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ζήτημα συντήρησης οδικού δικτύου και συντονισμού αρμοδιοτήτων

Ερωτών: Μιλτιάδης Κλωνιζάκης

Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 22/4/2026

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, με φθορές στο οδόστρωμα, ελλιπή συντήρηση και καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια και ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Οι πολίτες εκφράζουν έντονα παράπονα και ζητούν άμεσες λύσεις, καθώς και σαφή ενημέρωση για το ποιος φορέας φέρει την ευθύνη για κάθε τμήμα του οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί ο οδός Κόκκινου Πύργου η οποία εκτείνετε από την Λεωφόρο Σούδας έως τον πυρήνα του οικισμού Τσικαλαριά , όπου η αρμοδιότητα για την συντήρηση της οδού αλληλεπικαλύπτετε μεταξύ του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Δεδομένου ότι αρμοδιότητες για τη συντήρηση και αποκατάσταση οδών κατανέμονται μεταξύ του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης, προκύπτουν συχνά ζητήματα αλληλοεπικάλυψης ευθυνών ή καθυστερήσεων λόγω έλλειψης επαρκούς συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Ερωτάται η αρμόδια αρχή:

1. Ποια είναι η ακριβής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά τη συντήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Χανίων;

2. Ποια έργα συντήρησης βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη ή σε προγραμματισμό από κάθε εμπλεκόμενο φορέα;

3. Υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο; Αν ναι, πώς λειτουργεί στην πράξη και πόσο συχνά συνεδριάζει;

4. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών;

5. Με ποιον τρόπο σκοπεύουν οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώσουν τους πολίτες για το ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης κάθε οδικού άξονα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των προβλημάτων;

Οι πολίτες των Χανίων ζητούν σαφείς απαντήσεις, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η

ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Κύριε πρόεδρε είναι γνωστό ότι η περιοχή “Κόκκινο ΜετοχΙ” έχει πάρει την ονομασία της από το υπάρχον στην περιοχή μετόχι. Λόγο του κόκκινου, χρώματος που αυτό είχε. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίσμα Τουρκικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, το κτίσμα αυτό με έγγραφο του Δήμου Χανίων, δόθηκε στην αρχαιολογία για ετοιμορροπία. Πληροφορίες που διασταύρωσα, ερχόμενος σε επαφή με αρμόδιες υπηρεσίες της αρχαιολογίας. Από τις επαφές μου αυτές έμαθα ακόμα πως.

1ον.. Στις 2-3ου έγινε από αρμόδια υπηρεσία της αρχαιολογίας αυτοψία στο ιστορικό αυτό κτήριο.

2ον.. Όπως έμαθα είδαν ένα κτίσμα εκπληκτικό και με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Το βρήκαν όμως εγκαταλειμμένο και σε άσχημη κατάσταση.

3ον.. Όπως ο νόμος ορίζει για τα κτίσματα πάνω από εκατό χρόνια το θέμα θα εξεταστεί από την Ε.Π.Ε.Τ., η οποία είναι μια επταμελές επιτροπή ειδικών. Η οποία θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημα.

4ον.. Ιδιοκτήτης του κτηρίου φέρεται, σύμφωνα με την αρχαιολογία το Ελληνικό δημόσιο. Ενημερωτικά σας λέω στο σημείο αυτό τι γνωρίζω από μαρτυρίες κατοίκων και αυτοδιοικητικών. Μου είπαν λοιπόν ότι το κτήριο αυτό , πριν 8-9 χρόνια είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Χανίων από τους τότε ιδιοκτήτες του.

Κατόπιν των παραπάνω, ρωτάω λοιπόν.

Α’. Τι ακριβώς σκέπτεστε για το ιστορικό αυτό κτίσμα? Το οποίο αποτελεί τοπόσημο για την περιοχή..

Β’. Γιατί δόθηκε από τον Δήμο για ετοιμορροπία και δεν ζητήθηκε η προστασία του και η αξιοποίηση του?

Γ’. Εφόσον είχε γίνει παραχώρηση στον Δήμο Χανίων, ξέρουμε εάν είχε γίνει, η’ όχι αποδοχή από τον Δήμο και εάν έχει δηλωθεί η’ όχι σαν περιουσία του ? Επαναλαμβάνω ότι για την αρχαιολογία είναι περιουσία του Ελληνικού δημοσίου. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσα..

Ευχαριστώ πολύ.

Σχοινάς Μιχαήλ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέματα Λογοδοσίας 22-4-2026

Από Προέδρους Κοινοτήτων

Ερώτηση 1η

Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 44438/04-09-2020 έγγραφο η Υπηρεσία Δόμησης ζήτησε την παροχή γνωμοδότησης της Κοινότητας Στερνών επί του αιτήματος της εταιρείας Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, να γίνει μετατροπή από παραχώρηση εδαφικής έκτασης (6.949,65 τ.μ) σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η Κοινότητα Στερνών με την 12/2020 απόφαση, γνωμοδότησε θετικά με τις εξής προϋποθέσεις:

• Το χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την χρηματική αποζημίωση να κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό σύμφωνα με το Π.Δ 20/1/88 και να διατεθεί υποχρεωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας , φωτισμού, για τη δημιουργία έργων κοινωνικής-τεχνικής υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και για έργα τουριστικής ανάπτυξης της Τοπικής Κοινότητας Στερνών.

• Να ενημερωθεί εγγράφως η Τοπική Κοινότητα Στερνών, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, για το σύνολο του ποσού που θα προκύψει από την εν λόγω χρηματική αποζημίωση και που θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Στερνών.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 108/2020 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση της κοινότητας Στερνών έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε να γίνει μετατροπή από παραχώρηση εδαφικής έκτασης (6.949,65 τ.μ), σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

Κατόπιν, μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ., το Δημοτικό Συμβούλιο με την 433/2020 απόφασή του, ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, να γίνει μετατροπή από παραχώρηση εδαφικής έκτασης (6.949,65 τ.μ), σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

• Α) Για το σύνολο του ποσού που προέκυψε από την εν λόγω χρηματική αποζημίωση,

• Β) Αν έχουν κατατεθεί τα χρήματα της αποζημίωσης και αν όχι, μέχρι πότε πρέπει να κατατεθούν.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στερνών

Γιανναράκης Δημήτριος