Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που αναμένεται το διήμερο Πέμπτη 02/10/25 και Παρασκευή 03/10/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

