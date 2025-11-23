Η συνεδρία υποδοχής του ποιητή Τίτου Πατρίκιου, ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19.00.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παπαγγελής θα παρουσιάσει τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Θα ακολουθήσει η ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Παράδοση και νεωτερικότητα στη λογοτεχνία και την ποίηση».

Η συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.academyofathens.gr/el/sessions/20251202