Συνεχίζουν στην Γ’ Φάση στο Κύπελλο Ανάπτυξης οι προ-μίνι

Επιτυχημένα συνεχίζει την πορεία του ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων στο Κύπελλο Ανάπτυξης Προ-Μίνι Κ12.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι νεαροί πολίστες της Κλεάνθης Πενταράκη και του Νίκου Βλαζάκη κατάφεραν να κερδίσουν και τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο (21-22/3) στον Αγ. Νικόλαο στο πλαίσιο της Β’ φάσης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τη συμμετοχή τους στη Γ’ φάση, που είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 8-10 Μαΐου.

Ο ΝΟ Χανίων ξεκίνησε με νίκη απέναντι στον ΟΦΗ με σκορ 23-3, ενώ στη συνέχεια επικράτησε της Ακαδημίας Ηρακλείου με 16-3. Ακολούθησε ακόμη μία άνετη νίκη απέναντι στον ΝΟ Ρεθύμνου (24-1), ενώ το 4 στα 4 ολοκληρώθηκε με τη νίκη επί του Ηλυσιακού με 11-4.

Την αποστολή συνέθεσαν οι: Αγαλιανός, Αγοραστάκης, Βλαζάκης, Γαλάνης, Γρυλλάκης, Δασκαλάκης Αντ., Δασκαλάκης Στ., Κατάκης, Κουράτορας, Μαλανδράκης, Μανωλικάκης, Μποτονάκης, Πολέντας, Πονηρίδης, Σούλι, Σταμπολάκης, Τζιγκουνάκης και Χριστοδουλάκης»